VIDEO: Pipa vuelca y se incendia en plena carretera en Montemorelos, Nuevo León

La tarde de este miércoles 8 de abril, una pipa cargada con miles de litros de gasolina se volcó e incendió en plena Carretera Nacional, a la altura del municipio de Montemorelos, Nuevo León.

El fuego generó una enorme columna de humo negro visible a varios kilómetros, provocó el cierre de la vialidad y una intensa movilización de cuerpos de emergencia. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

¿Qué pasó con la pipa incendiada en Montemorelos?

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 200 de la Carretera Nacional, cuando una pipa que transportaba más de 31 mil litros de gasolina sufrió una falla mecánica en movimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el sistema de enganche que unía a los contenedores presentó una falla. Esto provocó que uno de los tanques se desprendiera de forma violenta, saliera proyectado hacia el camellón central y terminara volcado.

El impacto fue tan fuerte que el tanque se perforó, lo que permitió la fuga del combustible. En cuestión de segundos, una chispa habría detonado el incendio, generando una bola de fuego que rápidamente se convirtió en una densa columna de humo.

Incendio de pipa provoca cierre total y caos vial en Nuevo León

Debido al alto riesgo que representaba el combustible derramado, la zona fue acordonada de inmediato por elementos de seguridad. La circulación en ambos sentidos de la Carretera Nacional quedó severamente afectada.

Automovilistas quedaron varados durante varios minutos, mientras se formaban filas kilométricas en la zona. La presencia de gasolina y fuego activo obligó a las autoridades a cerrar completamente el paso para evitar una tragedia mayor. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de resguardar el área y coordinar el flujo vehicular en rutas alternas.

Tras el reporte del incendio, personal de Protección Civil de Montemorelos, bomberos y equipos de auxilio se trasladaron de inmediato al lugar. Los trabajos se centraron en controlar las llamas, enfriar la zona y evitar que el fuego alcanzara otras áreas o vehículos cercanos. Las maniobras requirieron varias horas debido al tipo de material involucrado.

También se contó con el apoyo de unidades especializadas, como la Máquina 3, que participó en las labores de control y extinción del incendio. Una vez que el fuego fue controlado, las autoridades iniciaron las evaluaciones para retirar la unidad siniestrada y reducir riesgos en la zona.

A pesar de lo aparatoso del accidente y del riesgo que implicaban los más de 31 mil litros de gasolina, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.