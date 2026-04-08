Granizada cubre de blanco calles del Edomex; inundaciones en Ecatepec y Coacalco hoy
Una intensa granizada sorprendió zonas del Edomex la tarde de este 8 de abril, provocando que el hielo entrara a viviendas, además de inundaciones en Ecatepec.
¡Les llovió sobre mojado! Una intensa granizada sorprendió este martes 8 de abril al Estado de México (Edomex), cubriendo las calles de blanco, pero también generando fuertes inundaciones, especialmente en Ecatepec.
🔴 #Alerta | Granizada sorprende en fraccionamientos del municipio de #Coacalco. pic.twitter.com/i9EdcD0kOq— Conexión H (@h_conexion) April 8, 2026