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Granizada cubre de blanco calles del Edomex; inundaciones en Ecatepec y Coacalco hoy

Una intensa granizada sorprendió zonas del Edomex la tarde de este 8 de abril, provocando que el hielo entrara a viviendas, además de inundaciones en Ecatepec.

Granizada e inundaciones en ecatepec y Coacalco edomex
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Escrito por: Iveth Ortiz

¡Les llovió sobre mojado! Una intensa granizada sorprendió este martes 8 de abril al Estado de México (Edomex), cubriendo las calles de blanco, pero también generando fuertes inundaciones, especialmente en Ecatepec.

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