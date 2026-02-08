Ejecutan en ataque armado al hermano de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz

La violencia volvió a golpear a Mixtla de Altamirano, Veracruz, tras el asesinato de Raúl Hernández Sánchez, hermano de la exalcaldesa Norma Estela Hernández Sánchez, quien además se desempeñó como funcionario municipal. El ataque armado ocurrió en la zona serrana de Zongolica , donde la víctima fue localizada sin vida dentro de un vehículo.

Ataque armado mata a hermano de exalcaldesa en la sierra de Veracruz

El crimen se registró en la localidad de Paso del Águila, cuando vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego durante las primeras horas del sábado.

Al sitio arribaron corporaciones de seguridad, que encontraron un automóvil con un hombre gravemente herido en su interior; minutos después se confirmó que se trataba del hermano de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, quien ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, Raúl Hernández Sánchez, hermano de la exalcaldesa Norma Estela Hernández Sánchez y también de Crispín Hernández, exaspirante a un cargo municipal en Mixtla de Altamirano, fue atacado a balazos en una zona rural de Zongolica.

Versiones preliminares indican que el hermano de la exalcaldesa habría sido interceptado por hombres armados antes de que se escucharan las detonaciones que alertaron a la población.

Tras el ataque, autoridades estatales activaron un operativo de seguridad y acordonaron el área para permitir las diligencias ministeriales.

La Fiscalía Regional inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio del hermano de la exalcaldesa, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre un móvil confirmado.

El asesinato provoca pronunciamientos en el ámbito político estatal

El asesinato de Raúl Hernández Sánchez, hermano de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, generó reacciones inmediatas en el ámbito político de Veracruz .

El diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, confirmó que fue informado del crimen mientras se encontraba en la región de las Altas Montañas, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos.

El legislador lamentó públicamente el homicidio y advirtió que la violencia continúa extendiéndose por distintas regiones del estado, desde la Huasteca hasta la zona Olmeca, sin que exista una contención efectiva.

El asesinato de Raúl Hernández Sánchez, hermano de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, se suma a una serie de agresiones contra actores políticos en Veracruz durante los últimos años.

En noviembre de 2023, Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde y líder social de la sierra de Zongolica, fue asesinado a balazos tras acudir a una calera de su propiedad, en la comunidad de Piedras Blancas. Integrantes de su equipo político exigieron justicia y cuestionaron los resultados en materia de seguridad.

Ese mismo mes, Pedro González Rodríguez, excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, fue ejecutado dentro de su domicilio en Villa Comoapan.

En otro hecho, Lázaro Francisco Luría, excandidato en Chinameca, fue secuestrado y posteriormente asesinado; su cuerpo fue localizado cerca de una carretera estatal entre Oteapan y Zaragoza.