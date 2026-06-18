Tras asesinato de alcalde en Oaxaca, PAN acusa a Morena de manipular cifras de homicidios

La discusión sobre la seguridad en México volvió a encenderse en la Comisión Permanente del Congreso cuando el diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, aseguró que el gobierno de Morena"maquilla" las cifras de homicidios para sostener el discurso de que la violencia está disminuyendo.

Desde la tribuna, el legislador afirmó que mientras la inseguridad continúa cobrando víctimas en distintas regiones del país, el oficialismo intenta ocultar la realidad mediante cambios en la forma en que se clasifican las muertes violentas; su posicionamiento ocurrió después del asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, José Ángel Bravo Martínez.

PAN acusa que Morena cambió la clasificación de homicidios

Durante su intervención, Torres Cofiño sostuvo que el gobierno federal hace "trampa con las matemáticas de la muerte" al crear nuevas categorías para registrar los homicidios.

De acuerdo con el diputado panista, Morena estableció 18 nuevas clasificaciones para los asesinatos, una estrategia que, aseguró, permite modificar la manera en que se presentan las estadísticas oficiales sobre violencia.

El legislador también reprochó que, mientras continúan los ataques contra autoridades municipales y ciudadanos, el gobierno mantenga un discurso optimista respecto a la estrategia de seguridad.

El crimen los mata y el cartel de #Morena los esconde. Es lo que denunció el diputado de @AccionNacional, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, al subir a la tribuna de la Comisión Permanente.



Denunció que el gobierno de Morena maquilla las cifras de muertes en el país y que resulta… pic.twitter.com/9dL93f3T0m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Exigen justicia por el asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán

Como parte de su mensaje, el diputado exigió el esclarecimiento del asesinato de José Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca de Oaxaca que fue atacado con disparos de arma de fuego.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició las investigaciones correspondientes en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena, recabar indicios y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Paralelamente, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para reforzar la vigilancia en la zona.

¿En qué estado de México se registran más homicidios?

Según los datos expuestos por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 54% de los homicidios dolosos registrados durante el último mes se concentró en ocho entidades: Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz, siendo Guanajuato el estado con la mayor incidencia acumulada en lo que va del año.

La funcionaria también aseguró que 28 estados presentan una tendencia descendente en este delito. Entre los casos más destacados mencionó a San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo, entidades que reportan las mayores reducciones porcentuales.