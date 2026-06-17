¿Se suspende por el partido Colombia vs. Uzbekistán? Así opera el Hoy No Circula 17 de junio

A pesar de que la Ciudad de México (CDMX) es una de las sedes que alberga la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y que este miércoles 17 de junio se celebrará el partido entre Colombia vs. Uzbekistán, el programa Hoy No Circula operará de manera normal.

La medida ampliará sus restricciones a las 16 alcaldías de la capital, así como en más de 45 municipios de la entidad mexiquense, pero ¿cambiarán las multas por el partido de la justa mundialista?

¿Qué autos no circulan este lunes 17 de junio en CDMX y Edomex?

La calidad del aire en el Valle de México se ha mantenido estable gracias a las fuertes lluvias que se han registrado en todas las demarcaciones, por lo que no fue necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Entre las restricciones, este color de engomado y terminación de placas no podrán transitar:



Autos con engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Si te encuentras en esta lista, se recomienda evitar circular, ya que con motivo del partido entre Colombia y Uzbekistán se reforzarán los operativos de tránsito en distintos puntos de la CDMX.

¿De cuánto es la multa por no seguir el Hoy No Circula?

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la multa por circular en días restringidos es de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

A partir de febrero 2026, la UMA se estableció en $117.31 pesos, por lo que el precio puede variar en la entidad mexiquense y la capital



Mínima 20 UMAs $2,346 pesos

Intermedia 25 UMAs $2,932.75 pesos

Máxima 30 UMAs $3,519 pesos

Cierres viales en CDMX por el partido Colombia y Uzbekistán

A partir de las 10 de la mañana, se prevé el cierre total en avenidas y colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, por lo que solo personas con boleto a la mano o residentes de la zona podrán acceder al perímetro de seguridad.

Las avenidas que estarán cerradas como parte de la medida "Última Milla" son:



Santa Úrsula.

Circuito Azteca.

Lateral del Anillo Periférico.

Avenida del Imán y Gran Sur.

Calzada de Tlalpan.

Acoxpa.

Avenida Las Torres.