¿Quiénes pidieron licencia para las elecciones de 2027? Lista completa de aspirantes

La carrera por las gubernaturas de 2027 ya provocó las primeras bajas en cargos públicos; antes de que Morena siquiera abra oficialmente su registro interno, varios funcionarios decidieron separarse de sus responsabilidades para buscar una candidatura, mientras algunos llegan con expedientes marcados por señalamientos, controversias o derrotas electorales previas.

¿Qué cargos se renovarán en las elecciones 2027 en México?

Además de las gubernaturas, el proceso electoral de 2027 renovará miles de cargos de elección popular en todo el país. Entre ellos se encuentran:



17 gubernaturas.

300 diputaciones federales de mayoría relativa.

200 diputaciones federales de representación proporcional (plurinominales).

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Diputaciones locales en los congresos estatales.

2 mil 478 ayuntamientos y alcaldías.

¿En qué estados habrá elección de gobernador en 2027?

Las entidades que renovarán la titularidad del Poder Ejecutivo estatal son:



Aguascalientes.

Baja California.

Baja California Sur.

Campeche.

Chihuahua.

Colima.

Guerrero.

Michoacán.

Nayarit.

Nuevo León.

Querétaro.

Quintana Roo.

San Luis Potosí.

Sinaloa.

Sonora.

Tlaxcala.

Zacatecas.

¿Quiénes ya pidieron licencia rumbo a las elecciones de 2027?

Hasta el momento, Morena ya registra varios movimientos entre funcionarios que decidieron dejar temporalmente sus responsabilidades para concentrarse en sus aspiraciones políticas.

En Chihuahua, la senadora Andrea Chávez solicitó licencia indefinida al Senado para buscar la candidatura al gobierno estatal. Su nombre es uno de los más visibles dentro del partido, aunque también uno de los más polémicos, luego de los cuestionamientos por la promoción de su imagen mediante unidades médicas en la entidad y las medidas cautelares confirmadas por autoridades electorales por presuntos actos anticipados de campaña.

En Guerrero, la senadora Beatriz Mojica Morga también dejó su escaño para participar en el proceso interno. A ella se suma Esthela Damián, exconsejera jurídica de la Presidencia, quien igualmente ha manifestado su interés por competir por la gubernatura.

La diputada federal Evangelina Moreno pidió licencia para contender por la coordinación estatal en Baja California, mientras que Leoncio Alfonso Morán hizo lo propio en Colima, estado donde buscará convertirse en el abanderado de Morena.

Por otro lado, Tatiana Clouthier dejó la dirección del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para buscar la candidatura. Del otro aparece Andrés Mijes, alcalde con licencia de General Escobedo, quien anunció su separación temporal del cargo para participar en el proceso interno.

En Michoacán, uno de los movimientos que más llamó la atención fue el del fiscal general Carlos Torres Piña, quien solicitó licencia temporal para competir por la gubernatura. Su salida ocurre mientras la Fiscalía estatal mantiene abiertas investigaciones de alto impacto, por lo que su decisión también generó atención política en la entidad.