¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum? Resumen de hoy miércoles 17 de junio
Estos son los asuntos prioritarios y las respuestas de la presidencia en la mañanera de hoy. Te contamos qué se habló en Palacio Nacional.
Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades de la administración federal expusieron sus balances técnicos quincenales antes de abrir el espacio para responder los cuestionamientos de los reporteros. En Azteca Noticiaste contamos qué se dijo en la sesión.