¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum? Resumen de hoy miércoles 17 de junio

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades de la administración federal expusieron sus balances técnicos quincenales antes de abrir el espacio para responder los cuestionamientos de los reporteros. En Azteca Noticiaste contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 17 de junio de 2026?