“Se van todos en cascada": PAN asegura que la caída de Rocha Moya tendría efecto dominó con narcopolíticos

Las críticas al gobierno de Estados Unidos por las investigaciones contra presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado volvieron a escalar, luego de que la delegada de Programas para el Bienestar en Chiapas, Manuela Obrador, lanzara fuertes descalificaciones contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sus declaraciones se producen en un contexto de cuestionamientos de la oposición sobre el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido mencionado en el debate político tras versiones sobre una presunta investigación en Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho pública una acusación formal en una corte contra Rocha Moya.

Manuela Obrador acusa a Trump de buscar debilitar a México

Durante un evento público, Manuela Obrador sostuvo que el mandatario estadounidense no tiene intención de colaborar con México y lo acusó de actuar por intereses económicos.

"Pero es muy burdo, es un tipo asqueroso realmente y se quiere robar. No tiene interés en venir a ayudar a México. No, él quiere robarse los recursos naturales de México. Y sabe qué quiere hacer, está tratando de debilitar con los medios desde adentro...", declaró la delegada de Bienestar en Chiapas. Las declaraciones fueron difundidas en redes sociales y generaron reacciones en medio del debate sobre las investigaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene relacionadas con organizaciones criminales.

Más de 30 días han pasado desde que Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) pidió licencia como gobernador de #Sinaloa.



Legalmente sigue siendo mandatario, pero en los hechos su ausencia se ha convertido en un vacío político y un misterio.



Diputados como Irma Moreno insisten en que… pic.twitter.com/UtYEbA53n1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026

La oposición vuelve a exigir acciones contra Rubén Rocha Moya

En paralelo, legisladores del Partido Acción Nacional reiteraron sus críticas hacia el gobierno federal por el respaldo político que, afirman, ha recibido el exgobernador sinaloense.

El senador Antonio Martín del Campo aseguró que una eventual acción judicial contra Rocha Moya tendría repercusiones para otros integrantes de Morena.

"Entregando a Rocha Moya automáticamente pues es la punta del iceberg y automáticamente se van todos en cascada, y yo creo que puede llegar hasta Macuspana...", expresó el legislador panista.Las declaraciones reflejan la postura de la oposición, aunque hasta ahora no existen resoluciones judiciales que acrediten dichas afirmaciones.

García Harfuch niega protección del Gobierno federal

En medio de la polémica, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que el Gobierno de México haya asignado escoltas federales al exgobernador de Sinaloa.

El funcionario explicó que Rocha Moya no solicitó medidas de protección al gabinete de seguridad y que, en caso de contar con escoltas, éstos dependerían de autoridades estatales.

"Él no solicitó medidas de protección, ni el gabinete de seguridad le proporcionó... Él en su calidad de exgobernador tiene escoltas del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del gabinete de seguridad. ¿De los demás exfuncionarios? Tampoco. Ninguno tiene escolta del gobierno federal. Ni de Defensa, ni de Marina, ni de SSPC, ni de FGR", declaró García Harfuch.

