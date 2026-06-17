“Vomitivas”: la dura descalificación de Noroña contra familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Durante años, el caso Ayotzinapa ha sido uno de los símbolos más sensibles de la exigencia de verdad y justicia en México y justo hoy, el polémico senador Gerardo Fernández Noroña volvió a dar de qué hablar al calificar de “vomitivo” el comportamiento de los manifestantes vinculados al movimiento de los 43 estudiantes desaparecidos.

Las declaraciones del legislador de Morena llegaron en medio de una nueva etapa de movilizaciones y reclamos por parte de las familias, que aseguran que aún existen líneas de investigación pendientes y preguntas sin respuesta sobre el paradero de los normalistas.

💥🗣️ Noroña afirma que Ayotzinapa "le hace el juego a la derecha"



El senador de Morena, @fernandeznorona, arremetió contra las manifestaciones de los normalistas, asegurando que buscan descarrilar al gobierno federal.



El legislador cuestionó la legitimidad de las protestas y… pic.twitter.com/D9wp6GNYl7 — Político MX (@politicomx) June 16, 2026

Noroña acusa que las protestas de Ayotzinapa buscan afectar al gobierno

Durante una transmisión realizada en sus redes sociales el pasado 10 de junio, Fernández Noroña sostuvo que los familiares y simpatizantes del movimiento se prestan a “hacerle el juego a la derecha”. Según su postura, existen actores políticos interesados en utilizar el caso para debilitar al gobierno federal.

Las polémicas opiniones surgieron cuando el senador afirmó que las demandas pueden expresarse de manera pacífica y cuestionó el uso de acciones que considera violentas durante algunas manifestaciones. Además, planteó que detrás de ciertos episodios existe el interés de “descarrilar” a la actual administración.

En el mismo mensaje, elevó el tono de sus críticas al asegurar que quienes respaldan este tipo de acciones terminan favoreciendo agendas opositoras e incluso el supuesto injerencismo de Estados Unidos.

Finalmente, remató con una frase que generó controversia al describir el comportamiento de algunos manifestantes como “vomitivo”.

Las familias insisten en que aún faltan respuestas

En paralelo que la discusión política escalaba, el Comité de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos presentó una solicitud formal para reunirse con la Secretaría de Gobernación y revisar el estado de las investigaciones.

Las familias sostienen que existen líneas de indagación que habrían perdido impulso desde 2024 y que resultan fundamentales para avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre sus principales peticiones se encuentra la revisión de documentos que, según afirman, contienen información relevante sobre posibles rutas de investigación y lugares de interés relacionados con la desaparición de los estudiantes.

Nueva polémica de Gerardo Fernández Noroña...



El senador calificó como “vomitivas” las protestas de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes continúan exigiendo justicia y resultados en el caso.



Sus declaraciones desataron críticas por señalar que las víctimas… pic.twitter.com/pQVcsxwaDM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

También expresaron preocupación por la falta de información sobre el seguimiento que han tenido algunas de las investigaciones que anteriormente fueron consideradas prioritarias.

El Comité también respondió a las acusaciones que han surgido tras las protestas recientes. Las madres y padres rechazaron cualquier intento de criminalizar al movimiento y negaron tener vínculos con presuntos artefactos explosivos asegurados por autoridades durante un operativo realizado en la autopista México-Cuernavaca.

En su posicionamiento, aseguraron que su lucha no responde a intereses partidistas ni ideológicos, sino a la búsqueda de verdad y justicia para sus hijos. Además, pidieron que no se abran investigaciones penales contra familiares o estudiantes por las movilizaciones realizadas en las últimas semanas.

