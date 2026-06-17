¿#NoVeasTVAzteca? Reuters y Oxford colocan a TV Azteca como el medio tradicional con mayor alcance en México

Durante los últimos años, en redes sociales y a través de distintos aparatos gubernamentales se impulsó una consigna que buscaba convertirse en tendencia: #NoVeasTVAzteca. La intención era clara: desacreditar a la televisora y convencer a la audiencia de darle la espalda.;sin embargo, entre los hashtags y los datos existe una diferencia fundamental: los primeros duran horas; los segundos quedan registrados.

El más reciente Digital News Report 2026, elaborado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, ubicó a TV Azteca como el medio tradicional con mayor alcance semanal en México, al registrar una audiencia del 24%, por encima de otras marcas informativas de cobertura nacional.

No se trata de una encuesta encargada por la empresa ni de un reconocimiento interno. Es uno de los estudios internacionales más consultados para analizar los hábitos de consumo de noticias y el comportamiento de las audiencias en decenas de países.

Los hashtags hacen mucho ruido… pero no siempre cuentan toda la historia

Actualmente es importante entender por qué las campañas digitales tienen una enorme capacidad para dominar la conversación pública. Un tema puede convertirse en tendencia durante horas o incluso días y dar la impresión de representar el sentir de millones de personas, pero no es así, y los hechos y DATOS hablan por sí mismos.

El informe del Reuters Institute lo dice, mientras la etiqueta #NoVeasTVAzteca acumulaba interacciones, el estudio encontró que TV Azteca se mantuvo como el medio tradicional con mayor alcance semanal del país.

📊El más reciente Informe Digital de Noticias 2026, elaborado por el Reuters Institute y la Universidad de Oxford, coloca a TV Azteca entre las principales fuentes de información en #México.



De acuerdo con el estudio, TV @Azteca lidera el alcance semanal entre los medios… pic.twitter.com/QTdE7ajgvv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

Liderar hoy vale más porque la televisión enfrenta su momento más difícil

El consumo de noticias en televisión continúa disminuyendo y actualmente alcanza apenas al 34% de la población cada semana. Al mismo tiempo, las redes sociales concentran el 66% del consumo informativo, obligando a todos los medios tradicionales a competir por la atención de una audiencia cada vez más fragmentada.

En otras palabras, ya no basta con tener una señal abierta o una marca reconocida. Hoy los medios compiten contra algoritmos, videos de pocos segundos, creadores de contenido e influencers que disputan cada minuto de atención.

Paradójicamente, mientras cada vez es más sencillo hacer viral una etiqueta, también resulta más difícil construir credibilidad.

Quizá por eso el dato más importante del estudio no sea únicamente quién aparece en el primer lugar del ranking, sino quién logra mantenerse ahí en un momento en que informar enfrenta más desafíos que nunca.

Porque las campañas pasan. Los hashtags cambian todos los días. Pero las audiencias, cuando se miden con metodología y no con tendencias, suelen contar una historia muy distinta.

Y, como dice otro viejo refrán, el que ríe al último, ríe mejor.