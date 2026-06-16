¿Dónde está Inzunza? Senador de Morena aún cobra más de 132 mil pesos y no reaparece

La ausencia del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, sigue generando cuestionamientos es que, a más de un mes de que fuera señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, el legislador permanece fuera de los reflectores, pero continúa recibiendo su salario como integrante de la Cámara Alta.

De acuerdo con el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, Inzunza sigue percibiendo sus ingresos como senador, que superarían los 132 mil pesos, aunque ya no participará en los trabajos de la Comisión Permanente. La decisión, explicó, busca evitar que el caso se convierta en un espectáculo político.

El día que Inzunza solicitó licencia por "días"

La controversia se intensificó cuando el Senado aprobó la licencia temporal solicitada por Inzunza para separarse de sus funciones hasta finales de mayo.

La solicitud llegó días después de que surgieran señalamientos desde Estados Unidos que también involucraron al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El senador sostuvo que su decisión respondía a la necesidad de evitar que la agenda legislativa de Morena se viera afectada por lo que calificó como una campaña de desprestigio.

💸 El senador de #Morena, Enrique Inzunza, acumula otra quincena cobrando más de 132 mil pesos sin presentarse a trabajar. Estados Unidos lo señaló junto a Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) por presuntos vínculos con el narco.



La oposición exige que Morena deje de proteger a sus… pic.twitter.com/2hi7t81Dlu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

Morena evita exponer a Inzunza en medio de la controversia

Durante las semanas posteriores, la figura de Inzunza prácticamente desapareció de la actividad pública.

Aunque en redes sociales aseguró haber acudido al Senado en una de las sesiones más importantes del periodo extraordinario, legisladores y representantes de medios señalaron que no fue visto dentro del recinto.

Incluso Ignacio Mier respondió con ironía cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que el senador reapareciera públicamente.

"No lo vamos a ver, ya les quitamos el show", declaró el coordinador morenista.

Finalmente, senadores opositores sostienen que cualquier funcionario señalado por presuntos vínculos con grupos criminales debe comparecer públicamente y aclarar su situación.