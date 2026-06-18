“Ni sometidos, ni paleros": Luis Armando Melgar pide al PVEM reflexionar sobre su respaldo a Morena

Las diferencias al interior de la alianza oficialista volvieron a quedar expuestas y esta vez fue el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, quien lanzó un mensaje dirigido tanto a sus compañeros de bancada como a quienes competirán en las elecciones 2027.

Durante una conferencia de prensa en el Senado, el legislador aseguró que el problema de los llamados "narcopolíticos" existe en México y sostuvo que los partidos políticos deben actuar con responsabilidad al momento de definir candidaturas y respaldos. Sus declaraciones llaman la atención porque provienen de un integrante del PVEM, partido que mantiene una alianza electoral y legislativa con Morena.

Buscan frenar el uso electoral de programas sociales y chantajes de #Morena



Los senadores Luis Armando Melgar (@LAMelgar), del @partidoverdemex , y Luis Donaldo Colosio Riojas, de @MovCiudadanoMX, unieron fuerzas para impulsar una iniciativa que obligue a la neutralidad en el… pic.twitter.com/BZ0s7okDCL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

¿Qué dijo Luis Armando Melgar sobre Morena y los llamados “narcopolíticos”?

Melgar afirmó que el tema de los vínculos entre política y crimen organizado no puede minimizarse y pidió a los partidos de la coalición actuar con cautela para evitar respaldar a personajes cuestionados.

"Los narcopolíticos en este país son una realidad", declaró el senador.

🟢 Luis Armando Melgar, senador del @partidoverdemex, lanzó un dardo interno: pidió a sus compañeros reflexionar antes de respaldar a #Morena, señalado de cobijar narcopolíticos.



Advirtió que el riesgo de esa alianza puede costar caro en las elecciones de 2027. Remató: “No le… pic.twitter.com/a3AEB8lMz4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Además , el legislador mantuvo una postura crítica hacia Morena en distintas votaciones e incluso ha marcado distancia de iniciativas impulsadas por el oficialismo, una actitud poco común entre quienes integran la coalición gobernante.

“Llegué a mi elección con votos del Partido Verde, ningún voto de Morena me acompañó, y con esa solvencia moral hoy defiendo lo que creo. No estoy obligado a votar todas las cosas por convicción, porque no somos ni sometidos ni paleros”, expresó.

"No le debo nada a Morena": Senador defiende su independencia

Cuestionado sobre su permanencia dentro de una alianza que ha criticado en repetidas ocasiones, Melgar respondió que actúa con plena libertad política.

Aseguró que obtuvo su escaño con los votos del Partido Verde y no gracias al respaldo de Morena, por lo que considera que tiene la autoridad moral para votar conforme a sus convicciones.