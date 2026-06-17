Magistrados electorales locales exigen a Morena el mismo “regalazo” de reelección que la Sala Superior

Los magistrados de los tribunales electorales de 20 entidades del país han cambiado drásticamente su postura. En un inicio, se mostraban sumamente preocupados ante las propuestas de reformas que buscaban desaparecer las instituciones locales; sin embargo, hoy han acudido directamente ante los diputados de Morena para pedir quedarse en sus cargos por más tiempo. Los funcionarios demandaron al bloque oficialista recibir el mismo "regalazo" y trato preferencial que ya se les otorgó a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los juzgadores locales solicitaron la intervención de los legisladores del oficialismo para que ejerzan presión y obliguen a los congresos locales a permitir la reelección de sus magistraturas, argumentando que de esta manera se garantizaría un piso parejo frente a los criterios del orden federal. Francisco Ac Ordóñez, presidente del Tribunal Electoral de Campeche, externó la incertidumbre que viven en los estados:"Se permite ahora a los magistrados permanecer, se permite a los magistrados federales reelegirse y ¿nosotros?, dónde quedamos dentro de ese tipo de mar embravecido… Necesitamos su respaldo, por eso venimos el día de hoy".

¡Buscan quedarse!



Tras estar al borde de la desaparición, magistrados de tribunales electorales locales, impulsados por @PartidoMorenaMx, ahora exigen extender su permanencia y tener derecho a la reelección.



Los funcionarios piden el apoyo de los congresos estatales para… pic.twitter.com/gpKdamzKQM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 17, 2026

Exigen "piso parejo" frente a los magistrados federales

La demanda de homologar los beneficios de permanencia fue respaldada por magistraturas de distintas regiones, quienes insistieron en que no debe haber distinciones en la aplicación de las prórrogas de mandato dentro del sistema electoral mexicano.

Alma Bahena Villalobos, magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán, argumentó que aplicar criterios distintos resulta incongruente para el aparato de justicia: "... Si se ha dado un trato similar para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde se prorroguen y que además se permita la reelección, no podríamos juzgar con un diferente tamiz a los mismos tribunales electorales; unos del orden federal y otros del orden local".

Lanzan advertencia por falta de presupuesto: "No esperen buenos resultados"

Los magistrados estatales fueron todavía más allá durante sus planteamientos y exigieron a los diputados federales intervenir ante los gobernadores de los estados para evitar que se les sigan negando o recortando los recursos económicos necesarios para operar. De acuerdo con los funcionarios, el estrangulamiento presupuestal afectará directamente la organización y calificación de las elecciones venideras.

Alfredo Arias Casas, presidente del Tribunal Electoral de Morelos, lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias de no fortalecerlos económicamente de cara al cargado calendario electoral que enfrenta el país en el mediano plazo: "... a partir de septiembre vamos a estar durante 4 años consecutivos en proceso electoral en la mayor parte de las entidades de la república. Hoy son las elecciones intermedias, en el 28 es la elección judicial y en el 29 inicia un nuevo proceso, entonces si hoy no nos fortalecen, la verdad, no esperen que tengan buenos resultados durante los próximos cuatro años".

