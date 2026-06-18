¿Hay Doble Hoy No Circula en CDMX? Restricciones para estos autos el 18 de junio

Aunque miles de mexicanos se reunirán para ver el partido entre México y Corea del Sur este jueves 18 de junio, el Hoy No Circula no se detiene por nada, y más si la calidad del aire se reporta como mala.

Aunque no se activó el Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, autoridades piden extremar precauciones en caso de que el reporte ambiental se modifique.

Autos que no podrán circular este jueves en CDMX y Edomex

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este día no pueden circular los vehículos con:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 o 2.

A pesar de que la Selección Mexicana disputará su segundo partido dentro del Mundial 2026, no se prevén medidas extraordinarias que requieran activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

¡Toma nota! Estas son las localidades donde opera el programa de lunes a sábado, en un horario de 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas:

Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:



Almoloya del Río

Texcalyacac

Atizapán

Tianguistenco

Capulhuac

Xalatlaco

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿De cuánto es la multa en Edomex y CDMX?

Las multas de tránsito registraron un aumento tras el ajuste de la UMA 2026, la cual quedó establecida en 117.31 pesos.

Debido a este incremento, las sanciones por no respetar el programa Hoy No Circula pueden ir de 2 mil hasta 3 mil 500 pesos, dependiendo de la infracción.

¿Dónde ver EN VIVO el partido México vs Corea del Sur? Hora exacta

El encuentro de fase grupos se disputará este jueves 18 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro a través de la cobertura especial de TV Azteca, que transmitirá el partido completamente en vivo y gratis por Azteca 7.

