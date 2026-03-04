Veladoras y reclamos: Asesinato de dueño de nevería en Nextlalpan provoca indignación vecinal

Un nuevo asesinato! La violencia volvió a golpear al municipio de Nextlalpan, en el Estado de México. Martín, un comerciante ampliamente conocido por sus vecinos, fue asesinado el pasado sábado durante un asalto, lo que provocó indignación y movilizaciones ciudadanas.

Flores y veladoras fueron colocadas afuera de la nevería de su propiedad como señal de duelo. De acuerdo con testimonios de comerciantes de la zona, un delincuente le robó las llaves de su camioneta y, tras el asalto, le disparó, quitándole la vida. El cuerpo de Martín ya fue sepultado, mientras familiares y vecinos esperan que las autoridades logren la detención del responsable.

¿Cómo ocurrió el asalto en Nextlalpan?

Según relataron habitantes del municipio mexiquense, el asalto ocurrió cuando el comerciante se encontraba en su negocio; después de despojarlo de su camioneta, el agresor accionó un arma de fuego.

“Un buen amigo, un señor trabajador y honrado”, expresó Miguel Nieto, comerciante de la zona, quien lamentó el crimen y aseguró que la inseguridad se ha vuelto constante. Hasta el momento, autoridades municipales no han informado acerca de personas detenidas por este homicidio.

Vecinos protestan por inseguridad en el Estado de México

Después de este crimen, habitantes se manifestaron afuera de la casa de la presidenta municipal, Lorena Alameda Juárez, para exigir mayor vigilancia.

Los inconformes señalaron que los asaltos de camionetas y vehículos particulares son frecuentes en municipios como Nextlalpan, Jaltenco, Zumpango y Tonanitla. “Se ha desatado mucho el asalto por camionetas… hay familiares y amigos que les han quitado sus carros”, afirmó Alejandro Cortina, también comerciante.

¿Qué dicen los vecinos sobre la inseguridad en Nextlalpan?

Comerciantes y residentes coinciden en que el clima de violencia ha cambiado la vida cotidiana. “Ya no es la comodidad de antes… se vive con miedo”, señalaron. Aseguran que la presencia policial es insuficiente y que requieren mayor atención por parte del gobierno municipal y estatal para frenar los delitos.

El asesinato de Martín se suma a la preocupación creciente por la inseguridad en el Estado de México, una de las entidades con mayores desafíos en materia de delitos patrimoniales, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras la comunidad exige justicia, queda una pregunta abierta: ¿qué acciones concretas se implementarán para evitar que otra familia viva una tragedia similar?

