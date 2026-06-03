La esperanza cabe en una carta: Así funciona el “Buzón de Paz” que ayuda a buscar desaparecidos en Chiapas

En México, donde miles de familias siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos, la esperanza encontró una nueva forma de abrirse camino: una carta anónima deposita en un buzón. La iniciativa nació en Chiapas gracias a la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas y al respaldo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Se trata de los llamados “Buzones de Paz”, espacios donde cualquier persona puede compartir información sobre personas desaparecidas de forma completamente anónima y segura.

La propuesta surge de una realidad dolorosa: muchas veces son las propias familias, quienes terminan realizando labores de búsqueda que deberían corresponder a las autoridades.

¿Qué es el Buzón de Paz y cómo funciona?

De acuerdo con Jocelyn Chavarría, integrante de Madres Buscadoras de Chiapas, y quien busca a su padre desaparecido desde mayo de 2023, los buzones fueron instalados inicialmente dentro de centros penitenciarios.

La razón fue sencilla: durante visitas a los centros de reinserción social, detectaron que muchas personas privadas de la libertad podrían tener información relevante, pero no existía una vía segura para compartirla. Posteriormente el proyecto se extendió a iglesias y parroquias con el apoyo de la Iglesia Católica.

Buzones de la Paz para hallar a los desaparecidos



Madres Buscadoras de #Chiapas y la Arquidiócesis de #TuxtlaGutiérrez instalaron buzones anónimos en iglesias y penales ante la falta de apoyo oficial. Cualquier persona puede dejar información en una carta sin dar datos… pic.twitter.com/UcF0BDXoZ5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2026

La dinámica es simple: quien tenga información puede escribir una carta y depositarla en el buzón sin proporcionar nombre, teléfono o cualquiera de tu personal; el anonimato es total. Las pistas anónimas ya han dado resultados aunque gran parte de los mensajes recibidos son descartados tras ser analizados, algunas pistas han resultado fundamentales.

Jocelyn explicó en Hechos AM que recientemente una denuncia anónima llevó el colectivo a realizar una búsqueda en un predio ubicado en el municipio de Venustiano Carranza en Chiapas. Tras cuatro días de trabajos en campo localizaron mil 101 restos y fragmentos humanos calcinados.

El hallazgo, confirmó algo que las buscadoras sostienen desde hace años: la información ciudadana puede ser crucial para localizar a personas desaparecidas o encontrar indicios que ayuden a esclarecer los casos.

Buzón de Paz en Chiapas: ¿Por esta iniciativa es tan importante?

Mexico enfrenta una crisis de desapariciones que afecta a miles de familias; para muchas de ellas, obtener una respuesta representa la diferencia entre vivir en incertidumbre permanente o encontrar algún tipo de verdad y justicia.

Los Buzones de Paz buscan precisamente eso: romper el silencio y facilitar que quienes saben algo puedan hablar sin miedo. Mientras las autoridades continúan enfrentando enormes desafíos para atender la problemática, las Madres Buscadoras siguen demostrando que la búsqueda no se detiene. La pregunta ahora es: si una carta anónima pudo conducir a un hallazgo tan importante, ¿cuántas historias podrían comenzar a resolverse, si más personas se atreven a compartir lo que saben?

