Coahuila enciende las alarmas en Morena; el PRI se lleva los 16 distritos y agrava la racha de derrotas

Morena enfrenta semanas complicadas después de los resultados electorales más recientes. En Coahuila, el partido guinda sufrió una derrota contundente frente al PRI, que logró quedarse con los 16 distritos de mayoría relativa, un resultado que ha encendido las alertas dentro de la estructura morenista.

¿Por qué los resultados de Coahuila encendieron las alarmas en Morena?

El golpe no llega en un buen momento. Antes de Coahuila, Morena ya venía arrastrando resultados adversos en Durango y tropiezos importantes en municipios estratégicos de Veracruz. Para sus críticos, la tendencia comienza a dibujar un escenario que contrasta con la narrativa de fortaleza que el partido ha mantenido durante los últimos años.

Algunos observadores incluso comparan el desempeño electoral con el de personajes polémicos impulsados por Morena en distintos procesos. Entre ellos aparece Tony Flores, conocido por sus detractores como “Lord Lamborghini”, cuya participación política también estuvo rodeada de cuestionamientos y controversias.

La operación política que no logró frenar el avance del PRI

Dentro del partido, buena parte de las miradas apuntan hacia Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, quien recientemente asumió la Secretaría General de Morena y tuvo influencia en la definición de diversas candidaturas; sus adversarios sostienen que la operación política que encabezó no produjo los resultados esperados.

Las críticas se intensificaron después de los resultados en Durango, donde Morena no consiguió los avances que proyectaba. A ello se suman señalamientos sobre la estrategia implementada para enfrentar los procesos electorales más recientes, especialmente en estados donde el partido esperaba competir con mayor fuerza.

Mientras tanto, en Coahuila la operación quedó en manos de Américo Villarreal Santiago, identificado en el ámbito político como “Ameriquito” e hijo del gobernador de Tamaulipas.

Desde la oposición se insiste en que ni la estructura territorial, ni los programas sociales impulsados por el gobierno federal, ni los operadores políticos cercanos al movimiento lograron revertir el resultado.

Por ahora, los números colocan al PRI como el principal ganador en Coahuila y abren un nuevo debate sobre la capacidad de Morena para mantener su fuerza electoral rumbo a los próximos procesos.

La discusión apenas comienza y dentro del propio partido ya hay voces que exigen una revisión profunda de la estrategia seguida en estas elecciones.