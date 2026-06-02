Tulum: del paraíso turístico al infierno de cobros en efectivo, extorsión y negocios cerrados
Empresarios de Tulum denuncian cobros excesivos, extorsión, trámites inflados y pagos en efectivo; acusan abusos municipales en plena crisis del turismo.
Tulum, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe mexicano, pasa por una crisis que ha encendido las alertas entre empresarios y prestadores de servicio, quienes denuncian presuntos cobros excesivos, irregularidades administrativas, extorsión y prácticas de presión por parte de las autoridades municipales.
Empresarios denuncian abuso y corrupción en Tulum
De acuerdo con varios testimonios de comerciantes y dueños de negocios locales, en los últimos meses se han registrado aumentos drásticos e injustificados en pagos por servicios como la recolección de basura y trámites de licencias.
En algunos casos, los cobros habrían pasado de miles a cientos de miles de pesos sin una explicación clara, lo que ha generado inconformidad y sospechas de arbitrariedad en la zona turística de Tulum.
El caso de Balam, quien señala que un cobro por servicio de basura para un club deportivo pasó de 27 mil pesos a más de 200 mil pesos en distintos intentos de pago.
Otros empresarios aseguran que, al pedir la reimpresión de licencias o realizar cambios administrativos menores, los costos se incrementan de manera abrupta, llegando a superar los 500 mil pesos por conceptos similares.
Las personas afectadas también denuncian que en algunos trámites se les exige el pago únicamente en efectivo, sin opción de transferencia o tarjeta bancaria, situaciones que consideran irregulares y que, afirman, agravan la falta de transparencia en los procesos.
Asimismo, algunos de los empresarios señalan que, tras hacer públicas sus inconformidades, han enfrentado consecuencias como clausuras o mayor presión administrativa, lo que ha generado preocupación en el sector sobre posibles actos de represalia.
Denuncias por extorsión y cobros irregulares en Tulum
Las denuncias surgen en un contexto complicado para Tulum, donde la actividad turística ha mostrado una desaceleración significativa, afectando directamente a negocios locales. Los restaurantes, comercios y servicios han reportado cierres parciales o reducción del personal, lo que ha impactado la economía de la zona.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura detallada sobre las acusaciones, mientras los empresarios exigen revisiones a los esquemas de cobro y mayor transparencia en los procesos administrativos.