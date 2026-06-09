“Mis nietos están destrozados”: Madre de Roxana Guzmán, a 8 días de su desaparición en Veracruz

Han pasado ocho días desde que las imágenes del presunto secuestro de la periodista Roxana Guzmán conmocionaron a Veracruz y al país entero; sin embargo, pese los operativos y las investigaciones en curso, su paradero sigue siendo desconocido.

Mientras las autoridades asegura que existen avances en las investigaciones, la incertidumbre continúa consumiendo a su familia, especialmente a su madre Rubicelia Ramírez, quien asegura que no ha recibido ninguna información concreta acerca del destino de su hija.

¿Que se sabe del caso Roxana Guzmán?

La periodista Roxana Guzmán fue privada su libertad durante la jornada del pasado 2 de junio en su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz, en un hecho captado por cámaras de seguridad y difundido ampliamente en las redes sociales.

En las imágenes, se puede observar como un grupo de varios hombres armados y encapuchados, irrumpen en la vivienda y se llevan a la comunicadora por la fuerza. A una semana del hecho, la zona permanece bajo vigilancia de las autoridades estatales mientras la fiscalía mantiene abierta una investigación.

#Entrevista | "Esto no es vivir": A 8 días del secuestro de la periodista Roxana Ramírez en Nanchital, Veracruz, su madre, la Sra. Rubicela, narra el trauma que vive la familia mientras la Fiscalía argumenta "avances" sin dar con su paradero.



Redes reportaron la detención de… pic.twitter.com/B9mbaC11TA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

¿Qué dijo la madre de Roxana Guzmán acerca de las detenciones reportadas?

Durante una entrevista con nuestros compañeros de Hechos AM, Rubicelia Ramírez, aseguró que se enteró por redes sociales de las presuntas detenciones relacionadas con el caso, aunque afirmó que ninguna autoridad le ha confirmado oficialmente dicha información: “Ya son ocho días de la desaparición de mi hija no tengo ningún mensaje ninguna llamada”, expreso ante cámaras y micrófonos de TV Azteca.

La madre de la periodista explicó que hasta ahora la familia sigue sin recibir indicios acerca del paradero de Roxana, ni contacto alguno, por parte de quienes la privaron de la libertad.

¿Cómo se encuentra la familia de Roxana Guzmán?

El impacto emocional ha sido devastador, Rubicelia relató que los hijos y sobrinos de Roxana presenciaron parte de los hechos ocurridos durante la irrupción armada en la vivienda y que actualmente presentan severas afectaciones emocionales: “mis nietos están destrozados psicológicamente”, afirmó. Incluso señaló que uno de los menores presenta crisis de ansiedad, llanto constante y problemas físicos, derivados del estrés generado por dicha situación. La familia ha solicitado el apoyo psicológico para los niños, quienes continúan enfrentando las secuelas del episodio violento.

Familia de Roxana Guzmán analiza abandonar Veracruz

Ante la falta de respuestas y el miedo persistente tras el ataque, Rubicela reconoció que analiza seriamente abandonar Nanchital junto con sus familiares: “Espero que mi hija regrese, pero estoy pensando muy seriamente en irme de aquí”, declaró. La mujer explicó que su principal preocupación son los menores, quienes necesitan recuperar su tranquilidad tras vivir una experiencia que calificó como traumática. Mientras continúa las investigaciones, la familia insiste en una sola petición: encontrar a Roxana Guzmán con vida.

El caso Roxana Guzmán genera preocupación entre organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, quienes han solicitado que las autoridades acelere las investigaciones y transparenten los avances a ocho días de los hechos, una pregunta sigue sin respuesta: ¿En dónde está Roxana Guzmán?