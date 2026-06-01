Una narcoguerra que se expande con cerditos rosas: Sinaloa vive su mes más violento del año

Desde Palacio Nacional dejaron claro que no entregarán a ninguno de los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero mientras el gobierno protege a Rubén Rocha Moya, Sinaloa cierra mayo como el mes más violento.

El estado vive una nueva escalada de violencia que dejó una matanza en el penal de Aguaruto, balaceras, asesinatos y una macabra firma criminal: peluches de cerditos rosas.

¿Qué pasó en el penal de Aguaruto en Culiacán?

La jornada empezó con una riña en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán. Las autoridades estatales informaron que el enfrentamiento dejó siete personas muertas y una más lesionada.

La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, explicó que todas las muertes fueron provocadas por heridas causadas con armas punzocortantes.

Las primeras versiones apuntan a que el conflicto estaría relacionado con la disputa entre “Los Mayos” y “Los Chapitos”.

Asesinan a comandante de la Policía Estatal en Culiacán

Mientras la crisis se desarrollaba en el penal, otro hecho violento sacudió la capital sinaloense. Juan Pedro Arámburo García, comandante de la Policía Estatal Preventiva, fue asesinado a balazos cuando circulaba en su vehículo.

Arámburo García contaba con una trayectoria dentro de las corporaciones de seguridad. Había formado parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y también se desempeñó como escolta de Juan Francisco Villegas López, actual director de la Policía Municipal de Mazatlán.

Hallan tres cuerpos en Navolato con huellas de violencia

La jornada violenta también alcanzó al municipio de Navolato. A las afueras de un rancho ganadero ubicado al sur de la sindicatura de Villa Benito Juárez fueron localizados los cuerpos de tres hombres.

Las víctimas tenían impactos de bala y signos evidentes de violencia, según los primeros reportes de las autoridades.

Con estos asesinatos, el saldo de homicidios registrados durante el fin de semana aumentó considerablemente, sumado a que Sinaloa tuvo su pico de violencia durante mayo.

Aparecen peluches de cerditos rosas en escenas del crimen

Como si la violencia que vive Sinaloa no fuera suficiente, ahora aparecieron peluches de cerditos rosas abandonados junto a personas asesinadas.

Este patrón se ha repetido en al menos cuatro homicidios recientes y ya es visto como una posible firma de los grupos que mantienen la disputa criminal en el estado.

La práctica no es nueva. Antes fueron cajas de pizza y sombreros los objetos que aparecían en escenas del crimen para enviar mensajes o dejar clara la autoría de ciertos ataques.

Ahora, los cerditos rosas se han convertido en una nueva y macabra señal en medio de la narcoguerra que mantiene al estado sumido en una crisis sin precedentes.