Bajo la lluvia, vuelven a exigir la aparición de la periodista Roxana Guzmán

La exigencia para encontrar a la periodista Roxana Guzmán continúa en Veracruz. A cuatro días de haber sido secuestrada en el municipio de Nanchital, familiares, amigos y compañeros realizaron una nueva protesta en Coatzacoalcos para pedir a las autoridades resultados en la investigación y acelerar las labores de búsqueda.

Con pancartas y bajo la lluvia, los manifestantes caminaron por calles de la ciudad para visibilizar el caso y pedir la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

¿Qué exigieron los familiares de Roxana Guzmán?

Durante la movilización, la principal demanda fue la localización con vida de la periodista y una mayor comunicación por parte de las autoridades sobre los avances de la investigación.

La madre de Roxana, Rubicela Ramírez, hizo un llamado directo a las autoridades estatales para redoblar los esfuerzos de búsqueda.

“Por favor, es lo único que le pediría más a las autoridades, que mi hija aparezca sana y salva, por favor”, expresó durante la protesta. La familia sostiene que la incertidumbre y el paso de los días han hecho más difícil sobrellevar la situación.

De acuerdo con los familiares y compañeros de la comunicadora, las autoridades les solicitaron mantener discreción sobre el caso mientras se desarrollaban las investigaciones.

Julio González, codirector del portal donde colabora Roxana, señaló que la recomendación fue respetar el trabajo de las instancias encargadas de la búsqueda. “Porque las autoridades nos habían dicho que por cuestiones de la privacidad del asunto teníamos que guardar respeto de la chamba que ellos estaban haciendo”, comentó.

Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han recibido información concreta sobre posibles avances o líneas de investigación.

¿Qué ocurrió con el rumor sobre la supuesta localización de la periodista?

Uno de los momentos más difíciles para la familia ocurrió cuando comenzó a circular información falsa sobre una presunta aparición de Roxana Guzmán.

Su madre relató que varios medios difundieron versiones sin confirmar que terminaron generando esperanza entre sus seres queridos. “Ayer fue un día fatal, muy terrible. Unos medios comunicaron que mi hija ya había aparecido y no fue cierto. Imagínese, los hijos de mi hija se alegraron y a la mera hora le tuvimos que decir que no era cierto”, lamentó.

Los familiares reiteraron su petición al gobierno estatal y a las corporaciones de seguridad para intensificar las acciones de búsqueda y mantener informada a la familia sobre cualquier avance. Exigen que Roxana Guzmán sea localizada con vida y pueda regresar con sus seres queridos.