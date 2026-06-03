Madres buscadoras encaran a gobierno de Rocío Nahle; acusan acto político con su dolor

La lucha de las madres buscadoras también está en Veracruz. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron de forma contundente que el gobierno de Rocío Nahle les dio la espalda y acusaron que las autoridades estatales y diputados locales solo buscan “hacer política” con su dolor.

El reclamo estalló en Xalapa durante la presentación oficial del Micrositio de Personas Identificadas en Resguardo Temporal. Las familias interrumpieron el evento para reclamar a los funcionarios del gobierno de Veracruz y a los legisladores la ayuda que les han negado durante años.

Reclaman simulación y un acto político

Para las familias que integran los colectivos, el evento oficial representó una total falta de respeto, acusando que la convocatoria fue manipulada para simular el respaldo de las víctimas.

“En lugar de ser esto un acto político con 40 familias y diputados que nunca nos han abierto las puertas, gente que no conocemos, deberíamos estar aquí todas las familias... no que esto se convirtió en un acto político con 40 familias”, denunció una de las afectadas.

El reclamo escaló cuando Belén González, madre buscadora, tomó el micrófono para encarar directamente a los funcionarios presentes en el presídium: “Esto puede ser un acto político, circo, maroma y teatro, discúlpeme, pero soy honesta al decirle las cosas y quien me conoce lo sabe, sí, entonces no se me hace… se me hace una falta de respeto para quienes hemos caminado, hemos construido, hemos investigado, hemos escarbado y hemos encontrado, porque encontramos nosotras, las madres”.

“Se rehúsan a bajar a los pozos porque les da miedo”

Asimismo, las activistas señalaron que se encuentran completamente solas realizando labores de rastreo en la zona de Córdoba, debido a que el personal asignado por el gobierno del estado se ha negado a participar en las jornadas operativas de campo por temor.

Marcela Zurita Rosas, coordinadora del colectivo “Madres Luna de Córdoba”, evidenció las deficiencias de las autoridades en las zonas de riesgo: “Prácticamente, somos las familias somos las que estamos trabajando, somos las que bajamos porque no tienen el personal capacitado y a lo cual ellos se han rehusado a bajar a los pozos porque les da miedo y porque no se quieren arriesgar”.

Autoridades guardan silencio y pactan mesa de trabajo

Ante los duros señalamientos de los colectivos, el subsecretario de Gobierno del Estado, José Manuel Pozos Castro, prefirió guardar silencio y evitar dar declaraciones. Quien tuvo que hacer frente a la situación y asumir el reclamo fue la Fiscal General del Estado.

“Primero que nada, disculparme con las madres buscadoras si sienten que esto las ofende... las esperamos ahorita saliendo de aquí, a las tres de la tarde”, manifestó la Fiscal ante el grupo de manifestantes. Finalmente, los colectivos de búsqueda aceptaron reunirse con los funcionarios en turno a la hora pactada para conocerlos y dar un seguimiento formal a cada una de sus demandas.