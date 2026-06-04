La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se siente en Jalisco: Crean “Bosque Mundialista” tejido con banderas de los países participantes

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó, y en Jalisco la emoción se vive de una forma muy particular con el denominado “Bosque Mundialista”, una monumental instalación elaborada por las artesanas del colectivo “Cielo Tejido”, originarías de Etzatlán y quienes transformaron el corredor 20 de noviembre en un auténtico paseo internacional lleno de color, identidad cultural y tradición mexicana.

Este colorido corredor tejido de más de 220 metros de longitud, se cneuntra en el corazón de Zapopan y se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad y en un homenaje artístico, a las naciones que participan en el máximo torneo del fútbol mundial.

¿Qué es el Bosque Mundialista de Zapopan?

La obra está inspirada en una gran serpiente Azteca que recorre todo el andador y cambia de piel mientras da la bienvenida a los países visitantes. De acuerdo con Lorena Velazco Ron, directora de proyectos y representante de la tercera generación de tejedoras, el diseño busca simbolizar la unión entre culturas a través del arte textil: “Son 200 mujeres que tejen desde casa y otras 20 que están en el taller. Son casi 5,500 carpetas ósea un hexágono le llamamos una carpeta y cada carpeta son 250 metros de hilo para que te puedas imaginar cuánto hilo está echó puntadas en todos estos metros”.

A lo largo del recorrido pueden apreciarse elementos representativos de diversas naciones. Desde los Arcos de Zapopan aparecen referencias a España, Corea del Sur, Uruguay, República Democrática del Congo, República Checa, Colombia y México. En el caso colombiano se destaca una representación inspirada en el tradicional sombrero de paja, mientras que la Selección Mexicana hace referencia al Calendario Azteca con la icónica Basílica de Zapopan como telón de fondo.

El “Bosque Mundialista” sorprende en Zapopan: arte tejido que enamora a turistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La instalación está compuesta por aproximadamente 5 mil 500 hexágono tejidos conocidos por los artesanos como carpetas; cada una requirió cerca de 250 metros de hilo de rafia sintética, lo queda una idea de la enorme magnitud del proyecto.

Además de su impacto visual, el Bosque Mundialista también funciona como una cubierta que protege del Sol a quienes recorren el andador; turistas nacionales e interacciones destacan la experiencia que se vive en este corredor, misma que les genera la sensación de estar caminando por un espacio mágico, donde convergen arte, cultura y deporte.

