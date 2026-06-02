Desplazados por la violencia en Sinaloa, piden ayuda a Ricardo Salinas Pliego

Este martes, habitantes de La Mora, una comunidad ubicada al norte de la zona rural de Mazatlán, acudieron a las instalaciones de TV Azteca Sinaloa para hacer público un llamado de auxilio. Los desplazados aseguran que la violencia en sus hogares es insostenible desde hace meses.

Los pobladores afirman que la situación se agravó en medio de la crisis de violencia que vive el estado y que, pese a haber solicitado apoyo a distintas autoridades, no han recibido una respuesta efectiva.

¿Por qué los habitantes de La Mora pidieron ayuda públicamente?

De acuerdo con los vecinos, grupos armados irrumpieron en la comunidad hace varios meses y desde entonces la vida en el poblado cambió por completo.

Los habitantes denuncian saqueos, amenazas, desplazamiento forzado y constantes enfrentamientos armados que mantienen a las familias encerradas en sus casas.

“El rancho La Mora está expuesto a muchas balaceras a cualquier hora del día. Los niños tienen miedo, han sacado a personas mayores, bebés recién nacidos y han saqueado sus casas. No hay autoridad”, denunció Lucía, una de las pobladoras afectadas.

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¿Qué denuncian las familias sobre la violencia en la zona rural de Mazatlán?

Los testimonios reflejan el impacto que la inseguridad ha tenido en la comunidad. Los vecinos aseguran que los menores ya no pueden salir a jugar libremente y que muchas familias viven con temor de abandonar sus hogares por miedo a perder el patrimonio construido durante años.

“Venimos a pedir justicia para el Rancho de La Mora porque está en el abandono. No hay gobierno que venga a defender al pueblo”, expresó María Concepción, otra de las habitantes de la comunidad.

Según los pobladores, la violencia ha provocado que algunas personas abandonen la zona, mientras otras permanecen pese al riesgo constante.

¿Qué respuesta han recibido del gobierno de Sinaloa?

Los habitantes aseguran que han buscado apoyo tanto del Gobierno de Sinaloa como de las autoridades municipales, pero afirman que sus peticiones no han sido atendidas.

Por ello decidieron visibilizar su situación y exigir acciones concretas antes de que la comunidad quede prácticamente desierta debido a la inseguridad.

La exigencia principal es la presencia permanente de autoridades de seguridad que permitan recuperar la tranquilidad en la región.

¿Qué dijo la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán?

Sobre el caso, el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Othoniel Barrón Valdez, señaló que existían reportes relacionados con esa zona rural a través de redes sociales, aunque no se habían presentado denuncias formales.

El funcionario explicó que los primeros avisos provenían de comunidades ubicadas más allá de Puerta de San Marcos, pero reconoció que no se habían formalizado hasta la manifestación realizada por los habitantes de La Mora.

Para los pobladores de La Mora, el problema ya dejó de ser una estadística y se convirtió en una realidad cotidiana marcada por el miedo, el desplazamiento y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus familias.