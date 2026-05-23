tva (1).png

EN VIVO | Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Calzada de Tlalpan será la más afectada

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa EN VIVO hoy sábado 23 de mayo de 2025
Concentración de manifestantes en la explanada del Hemiciclo a Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, al momento sin afectar vialidad.|OVIAL_SSCCDMX/Arturo Engels

Escrito por: Arturo Engels,Iván Ramírez

La Ciudad de México enfrenta este sábado 23 de mayo de 2025 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

EN VIVO | Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Manifestantes cierran la Av. Juárez

Cierran Fray Servando hacia San Antonio Abad por obras

Está cerrada la incorporación de Fray Servando hacia Calz. San Antonio Abad con dirección al Sur, por obras. Las alternativas viales son Calle 5 de Febrero y Bolívar.

Calzada de Tlalpan estará afectada por paso de RTP debido a obras en Línea 2 del Metro

A partir de las 20:00 horas se contempla afectación a la circulación en ambos sentidos de Calzada San Antonio Abad y su continuación Calzada de Tlalpan entre Fray Servando y la estación del Metro Taxqueña, debido al servicio provisional de RTP, por trabajos de rehabilitación al servicio en la Línea 2 del Metro.

Recomendaciones para hoy en CDMX

En Azteca Noticias te pasamos unas recomendaciones para tu día de hoy durante la jornada de marchas y concentraciones en la Ciudad de México:

Sal con anticipación

Consulta rutas alternas

Usa transporte público cuando sea posible

Mantente informado a través de canales oficiales y en Azteca Noticias.

Marchas HOY: Corte a la circulación sobre Paseo de la Reforma

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un corte a la circulación sobre Paseo de la Reforma, esto a la altura de la Avenida Insurgentes; al alternativa vila es la Avenida Chapultepec.

Marchas en CDMX: Cierre de circulación en Abram González

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un cierre de la circulación en la calle de Abram González, esto es justo a la altura de Atenas; la alternativa vial es la Avenida Insurgentes

Reducción de carriles en Av. Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.

Desfile en Paseo de la Reforma

Se reprota un desfile sobre la Avenida Paseo de la Reforma, esto con dirección al Poniente y justo a la altura de la avenida Ignacio Ramírez; la alternativa vial es la Avenida Chapultepec.

Marchas HOY: Concentración del colectivo Cambio en Venustiano Carranza

Integrantes del colectivo Cambio en Venustiano Carranza realizan el evento “Por la vida y la dignidad de los pueblos” en la Unidad Fiviport, ubicada en Tenochtitlán y Nezahualcóyotl, colonia Arenal 1ª Sección, alcaldía Venustiano Carranza. La movilización está programada para las 10:00 horas y tiene como objetivo manifestarse contra “la guerra del imperialismo” y en defensa de los derechos humanos de los pueblos y ciudadanos en México.

Precaución vial por incendio registrado en la Av. Insurgentes

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que servicios de emergencias atienden un incendio registrado en la Av. Insurgentes, justo a la altura de José María Ibarrarán.

Marchas HOY: Cierre en Av. Juárez

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un cierre a la circulación en Av. Juárez, esto por la presencia de manifestantes justo a la altura del Hemiciclo. La alternativa vial es el Eje 1 Norte y Artículo 123.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para este sábado 23 de mayo de 2025 se tienen previstas:

0 marchas

9 concentraciones

28 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

Tags relacionados
Marchas SSC CDMX CDMX

Notas