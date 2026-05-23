EN VIVO | Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Calzada de Tlalpan será la más afectada
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
La Ciudad de México enfrenta este sábado 23 de mayo de 2025 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
EN VIVO | Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Manifestantes cierran la Av. Juárez
Cierran Fray Servando hacia San Antonio Abad por obras
Está cerrada la incorporación de Fray Servando hacia Calz. San Antonio Abad con dirección al Sur, por obras. Las alternativas viales son Calle 5 de Febrero y Bolívar.
#PrecauciónVial | Cerrada la incorporación de Fray Servando hacia Calz. San Antonio Abad con dirección al Sur, por obras. #AlternativaVial Calle 5 de Febrero y Bolívar. pic.twitter.com/FXND8LJctd— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026
Calzada de Tlalpan estará afectada por paso de RTP debido a obras en Línea 2 del Metro
A partir de las 20:00 horas se contempla afectación a la circulación en ambos sentidos de Calzada San Antonio Abad y su continuación Calzada de Tlalpan entre Fray Servando y la estación del Metro Taxqueña, debido al servicio provisional de RTP, por trabajos de rehabilitación al servicio en la Línea 2 del Metro.
#PrecauciónVial | A partir de las 20:00 hrs. considera afectada la circulación en ambos sentidos de Calz. San Antonio Abad y su continuación Calz. de Tlalpan entre Fray Servando y la estación del Metro Taxqueña, debido al servicio provisional de @RTP_CiudadDeMex, por trabajos de… pic.twitter.com/xf2cEsJMh9— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026
Recomendaciones para hoy en CDMX
En Azteca Noticias te pasamos unas recomendaciones para tu día de hoy durante la jornada de marchas y concentraciones en la Ciudad de México:
Sal con anticipación
Consulta rutas alternas
Usa transporte público cuando sea posible
Mantente informado a través de canales oficiales y en Azteca Noticias.
Marchas HOY: Corte a la circulación sobre Paseo de la Reforma
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un corte a la circulación sobre Paseo de la Reforma, esto a la altura de la Avenida Insurgentes; al alternativa vila es la Avenida Chapultepec.
#PrecauciónVial | Corte a la circulación sobre Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Av. Insurgentes. #AlternativaVial Av. Chapultepec pic.twitter.com/cu8DnVc2h2— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026
Marchas en CDMX: Cierre de circulación en Abram González
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un cierre de la circulación en la calle de Abram González, esto es justo a la altura de Atenas; la alternativa vial es la Avenida Insurgentes
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Abram González a la altura de Atenas. #AlternativaVial Av. Insurgentes pic.twitter.com/xaG6To6HcC— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026
Reducción de carriles en Av. Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/HQPAGV0p84— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026
Desfile en Paseo de la Reforma
Se reprota un desfile sobre la Avenida Paseo de la Reforma, esto con dirección al Poniente y justo a la altura de la avenida Ignacio Ramírez; la alternativa vial es la Avenida Chapultepec.
09:52 #PrecauciónVial | Continúa desfile sobre Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Ignacio Ramírez. #AlternativaVial Av. Chapultepec. pic.twitter.com/VPAMjNh2iq— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026
Marchas HOY: Concentración del colectivo Cambio en Venustiano Carranza
Integrantes del colectivo Cambio en Venustiano Carranza realizan el evento “Por la vida y la dignidad de los pueblos” en la Unidad Fiviport, ubicada en Tenochtitlán y Nezahualcóyotl, colonia Arenal 1ª Sección, alcaldía Venustiano Carranza. La movilización está programada para las 10:00 horas y tiene como objetivo manifestarse contra “la guerra del imperialismo” y en defensa de los derechos humanos de los pueblos y ciudadanos en México.
Precaución vial por incendio registrado en la Av. Insurgentes
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que servicios de emergencias atienden un incendio registrado en la Av. Insurgentes, justo a la altura de José María Ibarrarán.
08:46 #PrecauciónVial | Incendio en Av. Insurgentes a la altura de José María Ibarrarán, alcaldía Álvaro Obregón, servicios de emergencia acuden al lugar. pic.twitter.com/PUpoA5Qys3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026
Marchas HOY: Cierre en Av. Juárez
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un cierre a la circulación en Av. Juárez, esto por la presencia de manifestantes justo a la altura del Hemiciclo. La alternativa vial es el Eje 1 Norte y Artículo 123.
07:55 #PrecauciónVial | Cerrada la vialidad de Av. Juárez a la altura del Hemiciclo, corte a partir de Balderas, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Eje 1 Norte y Artículo 123. pic.twitter.com/7CLIRWtCb1— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para este sábado 23 de mayo de 2025 se tienen previstas:
0 marchas
9 concentraciones
28 eventos de esparcimiento.
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este sábado 23 de mayo de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/a84b2BylYQ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026