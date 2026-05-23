¿Por qué va tan lento el Metro de la CDMX? Línea 2 LENTA
Sigue el avance de trenes del Metro CDMX en vivo hoy sábado 23 de mayo de 2026. Evita retrasos, conoce los tiempos de espera y planifica bien tu viaje.
Para que no tengas contratiempos en tu viaje y disfrutes al máximo de tu cotidianidad este fin de semana, te traemos el reporte del Metro CDMX en vivo hoy sábado 23 de mayo 2026. Aquí actualizaremos al momento el avance de trenes y la afluencia de cada línea para asegurarnos de que no llegues tarde a tus planes.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy sábado 23 de mayo de 2026? Avance de trenes y líneas saturadas en vivo
Reportan a una persona en las vías de la Línea 2
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de retirar a una persona en zona de vías.
Lluvia afecta la circulación de los trenes
Continúa lloviendo en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 8, 9, 12 y A.
Línea 3 con retrasos por lluvia
La circulación de los trenes en la Línea 3 es lenta debido a la implementación de marcha de seguridad por lluvia en la ciudad.
Trabajos en la Línea 2
Por los trabajos de rehabilitación en Línea 2, a partir de las 20:00 horas del día de hoy sábado 23 de mayo y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, el servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.
Humo en la estación Morelos de la Línea B
Usuarios reportan presencia de humo en un vagón dentro de la estación Morelos de la Línea B del Metro. Por su parte, el Sistema de Transporte informó que investiga los hechos.
Humo sale de vagón del @MetroCDMX en la estación Morelos de la Línea B@GobCDMX pic.twitter.com/Vu6ZLcwsEt— Serrat Nathanaiel Garcia Zaragoza (@Serrat_GZ) May 23, 2026
¿Qué estaciones no están dando servicio de la Línea 2 HOY?
Si utilizas la Línea 2, toma en cuenta que las estaciones Nativitas, Portales y San Antonio Abad están fuera de servicio por labores de mantenimiento, por lo que los trenes solo corren de Tasqueña a Cuatro Caminos.
Sin embargo, la situación cambiará hoy a partir de las 20:00 horas y durante todo el domingo: el cierre se extenderá y el Metro solo funcionará desde Pino Suárez hasta Cuatro Caminos.
Para el tramo que se quedará sin servicio (de San Antonio Abad a Tasqueña), se habilitarán autobuses de la RTP. La circulación habitual se reanudará hasta la mañana del lunes 25 de mayo.
¡Ajusta tu ruta este fin de semana! El Metro se queda sin servicio en un tramo importante por mantenimiento masivo
A tomar previsiones: la Línea 2 del Metro sufrirá un corte parcial en su servicio por trabajos de mantenimiento integral. Desde las 20:00 horas del sábado 23 de mayo y durante todo el domingo, las estaciones entre San Antonio Abad y Tasqueña dejarán de funcionar, reanudando operaciones el lunes 25 de mayo.
Para mitigar las afectaciones, camiones de la RTP brindarán apoyo en el trayecto cerrado, mientras que el tramo de Pino Suárez a Cuatro Caminos mantendrá su marcha habitual.
#AvisoMetro: En el marco de los trabajos de rehabilitación integral el servicio en la Línea 2, a partir del sábado 23 de mayo a las 20:00 horas y hasta el inicio de servicio del lunes 25 mayo, el servicio se ofrecerá de Pino Suárez a Cuatro Caminos.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 23, 2026
El tramo San Antonio Abad a… pic.twitter.com/AT9ShLp6nC
Líneas con marcha LENTA en estos momentos
Usuarios reportan que en las Líneas 4 y 7 el avance es muy lento, con esperas de hasta 20 minutos para abordar.
Línea 4 ¿qué pasa? Llevamos esperando 20 min a que pase el metro dirección Martin carrera, y se quedó parado el metro dirección Santa Anita— Evelyn Reynaga (@colibrie16) May 23, 2026
@MetroCDMX que pasa en la linea7 dirección Rosario N2194 va deteniéndose y el tiempo que llevo de reserva ya se acabó y todavía tengo que transbordar me Tacubaya a observatorio que igual siempre se detiene #fail @AdrianRubalcava @ClaraBrugada #— El Nacho ® 🇲🇽 (@elNash31) May 23, 2026
Caos en la Línea 1: Usuarios reportan retrasos prolongados y falta de avance
Una usuaria reporta retrasos significativos en la Línea 1, manifestando su molestia por el largo tiempo que el tren lleva detenido sin avanzar. Por su parte, el Metro CDMX informó que se trabaja para agilizar la circulación.
¿qué pasa con la línea 1?— 🪸 (@cris_jajaja) May 23, 2026
llevamos mucho tiempo sin avanzar
Severos retardos en la Línea A
ALERTA METRO CDMX: Usuarios reportan severos retrasos en la Línea A. Trenes completamente detenidos en la estación Santa Marta por más de 10 minutos. Anticipa tu salida para evitar contratiempos en tu viaje.
Que pasa con línea A?? Más de 10 minutos en Santa Marta esperando que avance y está completamente detenido !!!— rrj (@rodrigoreyesjz) May 23, 2026