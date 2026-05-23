¿Por qué va tan lento el Metro de la CDMX? Línea 2 LENTA

Si utilizas la Línea 2, toma en cuenta que las estaciones Nativitas, Portales y San Antonio Abad están fuera de servicio por labores de mantenimiento, por lo que los trenes solo corren de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Sin embargo, la situación cambiará hoy a partir de las 20:00 horas y durante todo el domingo: el cierre se extenderá y el Metro solo funcionará desde Pino Suárez hasta Cuatro Caminos.

Para el tramo que se quedará sin servicio (de San Antonio Abad a Tasqueña), se habilitarán autobuses de la RTP. La circulación habitual se reanudará hasta la mañana del lunes 25 de mayo.

