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¿Por qué va tan lento el Metro de la CDMX? Línea 2 LENTA

Sigue el avance de trenes del Metro CDMX en vivo hoy sábado 23 de mayo de 2026. Evita retrasos, conoce los tiempos de espera y planifica bien tu viaje.

Metro CDMX EN VIVO
|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez,Alejandra Gómez

Para que no tengas contratiempos en tu viaje y disfrutes al máximo de tu cotidianidad este fin de semana, te traemos el reporte del Metro CDMX en vivo hoy sábado 23 de mayo 2026. Aquí actualizaremos al momento el avance de trenes y la afluencia de cada línea para asegurarnos de que no llegues tarde a tus planes.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy sábado 23 de mayo de 2026? Avance de trenes y líneas saturadas en vivo

Reportan a una persona en las vías de la Línea 2

Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de retirar a una persona en zona de vías.

Lluvia afecta la circulación de los trenes

Continúa lloviendo en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 8, 9, 12 y A.

Línea 3 con retrasos por lluvia

La circulación de los trenes en la Línea 3 es lenta debido a la implementación de marcha de seguridad por lluvia en la ciudad.

Trabajos en la Línea 2

Por los trabajos de rehabilitación en Línea 2, a partir de las 20:00 horas del día de hoy sábado 23 de mayo y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, el servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.

Humo en la estación Morelos de la Línea B

Usuarios reportan presencia de humo en un vagón dentro de la estación Morelos de la Línea B del Metro. Por su parte, el Sistema de Transporte informó que investiga los hechos.

¿Qué estaciones no están dando servicio de la Línea 2 HOY?

Si utilizas la Línea 2, toma en cuenta que las estaciones Nativitas, Portales y San Antonio Abad están fuera de servicio por labores de mantenimiento, por lo que los trenes solo corren de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Sin embargo, la situación cambiará hoy a partir de las 20:00 horas y durante todo el domingo: el cierre se extenderá y el Metro solo funcionará desde Pino Suárez hasta Cuatro Caminos.

Para el tramo que se quedará sin servicio (de San Antonio Abad a Tasqueña), se habilitarán autobuses de la RTP. La circulación habitual se reanudará hasta la mañana del lunes 25 de mayo.

¡Ajusta tu ruta este fin de semana! El Metro se queda sin servicio en un tramo importante por mantenimiento masivo

A tomar previsiones: la Línea 2 del Metro sufrirá un corte parcial en su servicio por trabajos de mantenimiento integral. Desde las 20:00 horas del sábado 23 de mayo y durante todo el domingo, las estaciones entre San Antonio Abad y Tasqueña dejarán de funcionar, reanudando operaciones el lunes 25 de mayo.

Para mitigar las afectaciones, camiones de la RTP brindarán apoyo en el trayecto cerrado, mientras que el tramo de Pino Suárez a Cuatro Caminos mantendrá su marcha habitual.

Líneas con marcha LENTA en estos momentos

Usuarios reportan que en las Líneas 4 y 7 el avance es muy lento, con esperas de hasta 20 minutos para abordar.

Caos en la Línea 1: Usuarios reportan retrasos prolongados y falta de avance

Una usuaria reporta retrasos significativos en la Línea 1, manifestando su molestia por el largo tiempo que el tren lleva detenido sin avanzar. Por su parte, el Metro CDMX informó que se trabaja para agilizar la circulación.

Severos retardos en la Línea A

ALERTA METRO CDMX: Usuarios reportan severos retrasos en la Línea A. Trenes completamente detenidos en la estación Santa Marta por más de 10 minutos. Anticipa tu salida para evitar contratiempos en tu viaje.

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