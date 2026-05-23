Madrugada de caos en CDMX: Choque en Iztapalapa e incendio en colonia Morelos desatan movilización de emergencias

La madrugada de este sábado estuvo marcada por varios incidentes que provocaron movilización de cuerpos de emergencia en distintos puntos de la Ciudad de México. El choque de un auto en Iztapalapa, el incendio en un local comercial de la colonia Morelos y otro que consumió un camión tipo tortón generaron momentos de tensión en alcaldías de la capital.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y policías capitalinos acudieron a distintos servicios para controlar las emergencias y evitar riesgos mayores. Afortunadamente, en todos los casos reportados no hubo personas lesionadas.

Auto se impacta contra camellón en Ermita Iztapalapa

Uno de los incidentes ocurrió sobre Ermita Iztapalapa, a la altura de la colonia Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa. Aunque el accidente llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona, las autoridades confirmaron que no hubo lesionados.

De acuerdo con el reporte de servicios de emergencia, un automóvil se impactó de frente contra el camellón central, provocando daños importantes en la unidad. La zona fue atendida por elementos de emergencia y personal de tránsito para evitar afectaciones mayores a la circulación.

Atendimos un choque en calle Ermita Iztapalapa, colonia Santa María Aztahuacan, en @Alc_Iztapalapa, informamos que un vehículo se impactó de frente en el camellón central. Sin lesionados. #ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/mgKzet30uU — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 23, 2026

¿Qué se incendió en la colonia Morelos?

Otro de los hechos ocurrió luego del incendio de un local ubicado sobre la calle Ferrocarril de Cintura, en la colonia Morelos. Bomberos capitalinos informaron que dentro del inmueble se incendiaron:



Dos bicicletas eléctricas



Un frigobar



Mesas



Sillones



Diversos objetos almacenados.

Después de varios minutos de trabajo, el fuego fue controlado y extinguido sin que se reportaran personas heridas. Las autoridades no detallaron aún qué originó el incendio.

En seguimiento al incendio registrado en calle Ferrocarril de Cintura, colonia Morelos, en @A_VCarranza, informamos que en un local en el interior se quemaron dos bicicletas eléctricas, un frigobar, mesas, sillones y varios objetos; procedimos a extinguir el fuego. Sin… pic.twitter.com/g6RnRiOtrQ — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 23, 2026

Camión tortón arde en calles de la CDMX

La tercera emergencia ocurrió sobre Eje 1 Norte, en la colonia Aviación Civil. En ese punto, un camión tipo tortón comenzó a incendiarse hasta que las llamas consumieron completamente la cabina de la pesada unidad.

Bomberos trabajaron en el sitio para sofocar el fuego y evitar que alcanzara otras unidades o estructuras cercanas. El siniestro provocó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular en la zona.

En seguimiento al incendio registrado en calle Eje 1 Norte, colonia Aviación Civil, en @A_VCarranza, informamos que en vía pública se quemó la cabina de un camión torton en su totalidad; procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados.#ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/dGCXjPIrhV — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 23, 2026

Emergencias nocturnas mantienen alerta en la capital

Los incidentes registrados durante la madrugada reflejan la constante actividad de los cuerpos de emergencia en la capital del país, donde accidentes viales e incendios pueden ocurrir en cualquier momento. La pregunta queda en el aire para miles de capitalinos: ¿está preparada la CDMX para responder a emergencias simultáneas durante la madrugada?

