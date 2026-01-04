¡Noche de terror! Mujer de Tennessee asesina a sus dos hijos y a su abuela antes de quitarse la vida

Una profunda conmoción sacude a la pequeña comunidad de Waverly, en el estado de Tennessee, Estados Unidos luego de que las autoridades confirmaran un asesinato cuádruple seguido de suicidio ocurrido dentro de una vivienda rural.

Una mujer de 32 años fue señalada como responsable de la muerte de sus dos hijos menores y de su abuela de 88 años, antes de quitarse la vida.

Así hallaron los cuerpos en Tennessee

El caso salió a la luz la mañana del viernes, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Humphreys acudieron a una vivienda ubicada sobre East Little Richland Road para realizar una revisión de bienestar. Al ingresar al domicilio, los oficiales localizaron cuatro cuerpos, todos con heridas de bala, lo que activó de inmediato una investigación criminal.

Las víctimas fueron identificadas como Arius Thompson, de 4 años; Isaiah Johnson, de 13; Evelyn Johnson, de 88 años; y Heather Thompson, de 32, quien sería la presunta responsable de los homicidios.

Sin indicios de terceros involucrados

De acuerdo con las primeras indagatorias, los investigadores no encontraron señales de entrada forzada ni evidencia que sugiera la participación de otras personas. El sheriff Chris Davis informó que las pruebas preliminares apuntan a que Heather Thompson disparó contra sus hijos y su abuela antes de suicidarse.

Las autoridades también confirmaron que Heather estaba distanciada del padre de los menores, Jeremiah Thompson, aunque no se han establecido vínculos directos entre esta situación y los hechos. Davis subrayó que no existían reportes previos por violencia doméstica o crisis de salud mental en ese domicilio.

"Eran solo bebés": Padre de víctimas da mensaje en redes sociales

Jeremiah Thompson, padre de los dos menores, expresó públicamente su devastación a través de redes sociales, donde escribió que perder a sus hijos “lo destrozó” y recordó que ambos eran “solo bebés”.

Además, inició una campaña en GoFundMe para trasladar los cuerpos de los niños a Nuevo México, donde reside actualmente. Hasta el domingo por la mañana, la recaudación superaba los 11 mil dólares.

No es la primera muerte en Waverly: En 2021 murieron más de 20

Waverly es una localidad pequeña y unida que en los últimos años ha enfrentado episodios dolorosos. La zona donde se ubica la vivienda fue severamente afectada por la inundación repentina de agosto de 2021, que dejó 20 personas muertas. Más recientemente, el condado volvió a estremecerse tras una explosión en una planta industrial cercana que cobró la vida de 16 trabajadores.