¿Por qué la mataron? El dato revelador tras asesinato de Joselyn Sandoval, estudiante de la UAEMéx

Luego de la desaparición y asesinato de Joselyn Sandoval, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), las investigaciones arrojaron un dato inesperado, así como nuevas detenciones que involucran a un grupo criminal.

La joven de 21 años fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2026 en la colonia Centro, en el municipio de Teotihuacán, pero dos días después la encontraron sin vida sobre la autopista México-Tulancingo.

#AlMomento | Localizan el cuerpo de Joselyn Sandoval, joven desaparecida desde el 21 de septiembre en el #Edomex. El hallazgo se dio a un costado de la autopista México-Tulancingo, en el municipio de Axapusco. https://t.co/tp03hA8m0Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026

Novio de Joselyn Sandoval también fue asesinado

El 22 de septiembre pasado fueron encontrados dos hombres muertos dentro de un automóvil abandonado en la calle Doctor Emilio F. Montaño, en la zona centro del municipio de Otumba.

Los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego y eran buscados por sus familias desde un día antes. Uno de ellos era Juan Carlos, de 25 años, novio de Joselyn Sandoval, mientras que por unos días la otra víctima no había sido identificada.

Posteriormente se supo que se llamaba Mario Alberto Hernández Martínez, de 31 años, a quien apodaban "El Canario" y era comerciante y habitante de San Martín de las Pirámides.

¡El triple asesinato terminó con un sueño! Joselyn estudiaba Derecho y ayudaba a sus padres para salir adelante; fue hallada sin vida

Línea de investigación arroja datos clave en el caso

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a seis presuntos integrantes de un grupo delictivo que estaría relacionado con el asesinato de Joselyn Sandoval, su novio y el comerciante apodado "El Canario".

Los detenidos son supuestos miembros de un grupo que opera en el municipio de Otumba, y la investigación de la fiscalía indica que los hechos estarían relacionados por una disputa por la comercialización de narcóticos en esta región de la entidad, ya que una de las víctimas trabajaba para un grupo dedicado a esa actividad delictiva.

El 21 de septiembre el novio de Joselyn salió de su domicilio en compañía de ella y le dijo a sus padres que irían a entregar una bocina, no obstante, ya no regresaron al domicilio y desde ese momento no se supo su paradero.

El control de la venta de droga que acabó en asesinato

El 22 de septiembre, en el lugar donde fue encontrado el vehículo con los cuerpos, fue captado un automóvil blanco y una camioneta negra.

Las unidades fueron estacionadas en la vía pública y posteriormente llegó el auto negro donde encontraron los cuerpos, el cual previamente se estacionó detrás del carro blanco, del cual bajó una mujer y un hombre, quienes abandonaron los cuerpos al interior de la unidad y huyeron.

Uno de los sujetos que descendió del vehículo ya se encuentra identificado y cuenta con orden de aprehensión en su contra, por los hechos. Además, es investigado por homicidio, robo de vehículo y robo de hidrocarburo, así como delitos contra la salud.

De acuerdo con información de la fscalía, dicho sujeto mantiene una disputa por la comercialización de narcóticos con un sujeto identificado como Felipe “N”, ya que ambos pertenecían a un grupo delictivo liderado por Irving “N”, mismo que ya se encuentra interno en un penal estatal.

Sin embargo, una vez que fue detenido Irving “N”, Felipe “N”, formó su grupo criminal independiente, al igual que el sujeto que cuenta con orden de aprehensión vigente y comenzaron una disputa por el control de la distribución y comercialización de estupefacientes en esa región de la entidad.

El novio de Joselyn Sandoval conocía y trabajaba para Felipe “N”, por lo que el otro sujeto ya identificado y con orden de aprehensión, lo habría privado de la libertad mientras viajaba con su novia y otro acompañante.

De igual forma se determinó que Juan Carlos y su acompañante fueron asesinados y luego, sus cuerpos abandonados en el vehículo de su propiedad, en tanto que su novia, fue trasladada a otro lugar en donde también fue agredida y después su cuerpo abandonado en el municipio de Otumba. Ella y su novio fueron asesinados con la misma pistola.

¿Quiénes son los detenidos tras el asesinato de Joselyn Sandoval y su novio?

Agentes detuvieron en el poblado Santiago Tolman a Felipe “N”, Luis Gustavo “N” alias “Rayón”, Emmanuel “N”, Adrián “N”, Jesús “N” y Martha Yadhira “N”, mismos que fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público.

Posteriormente fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde fueron vinculados a proceso con plazo de investigación complementaria de dos meses y como medida cautelar la prisión preventiva.

