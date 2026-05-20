Ruta de la megamarcha de transportistas y agricultores en CDMX: ¿dónde se van a manifestar este 20 de mayo?

La Ciudad de México (CDMX) vivirá este miércoles 20 de mayo uno de sus días más caóticos por la megamarcha convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

La manifestación iniciará alrededor de las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, donde se prevé que reúnan no solo el sector transportista, sino también agricultores, madres buscadoras, jubilados y más asociaciones civiles. A continuación, te decimos la ruta de la marcha, así como las afectaciones viales.

Megamarcha de transportistas en la CDMX: ruta y vialidades cerradas

De acuerdo con la ANTAC, se prevé la participación de representantes de 20 estados del país, integrados en contingentes de transportistas, campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), colectivos de búsqueda, maestros y otras organizaciones civiles afines al movimiento

Esto con el fin de que sus peticiones sean escuchadas, asegurando que se dé voz a estos grupos minoritarios que muchas veces han sido ignorados por el Gobierno de México.

De esta forma, se concentrarán alrededor de las 9:00 de la mañana en Paseo de la Reforma, específicamente en el Ángel de la Independencia, desde donde caminarán hacia el Senado de la República, informó Janeth Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y enlace ANTAC.

En caso de que no sea recibido su pliego petitorio, se trasladarán posteriormente a la Fiscalía General de la República (FGR). Entonces, ¿qué calles estarán cerradas?



📍Ángel de la Independencia al Senado

Cierre total de Paseo de la Reforma hasta el cruce con Avenida Insurgentes Sur, en dirección al oriente.



📍Del Senado a la Fiscalía General de la República (FGR)

Cierre en Av. Insurgentes Sur, después Av. Chapultepec, Av. Cuauhtémoc (Eje 1 Poniente) o Dr. Carmona y Valle, para llegar a Calle Dr. Velasco.

¿Por qué se manifestará la ANTAC en CDMX?

La marcha no es casualidad. No es la primera vez que agricultores y transportistas salen a las calles para exigir que sus demandas sean atendidas, en medio de la inseguridad que se vive en las carreteras de México y del encarecimiento que afecta al campo mexicano.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

