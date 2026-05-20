“Chapo” Guzmán revela en cartas sus razones para salir de prisión en EU

Insiste que lo dejen salir de pirisón. El narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, afirma ser un mexicano inocente preso en una cárcel de Estados Unidos, al menos, eso aseguró en unas cartas.

El capo originario de la comunidad de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, expuso sus argumentos para que la justicia del país que lo condenó lo deje en libertad, pues según él, se trató de una sentencia injusta.

¿Qué dice la carta de "El Chapo" Guzmán? Esto escribió en inglés

El periodista Keegan Hamilton publicó las cartas que el narcotraficante condenado a cadena perpetua escribió en inglés desde la prisión de ADX Florence, una cárcel de máxima seguridad en ese país.

Guzmán Loera afirmó ser un "ciudadano inocente de México" preso y reiteró su solicitud de extradición a México, país del cual se escapó dos veces cuando traficaba droga para el Cártel de Sinaloa.

Argumentó que busca un juicio de apelación y justicia. Según "El Chapo", existió una política de justicia en su condena que fue violada por Estados Unidos.

"El Chapo" Guzmán pide que se anule su caso; afirma que no hay pruebas contra él

El capo manifestó que espera "ser liberado de prisión" ya que "el veredicto de Estados Unidos no fue justo en la Corte de justicia" durante el proceso que lo llevó a ser sentenciado el 17 de julio de 2019.

No solo ello, sino que incluso, afirmó que sus caso debería ser desestimado ante lo que asegura, son falta de "pruebas contundentes".

"Este es un reclamo público sobre la ley y la política penitenciaria de las cortes respecto a mis derechos extranjeros, los cuales han sido abusados, afectando mi libertad debido a la falta de evidencia en mi caso", se lee en una de las cartas.