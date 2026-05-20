¡Toma precauciones! Megamarcha de transportistas en CDMX podría colapsar estas carreteras

¡A salir más temprano! La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), junto con diversos sectores entre ellos campesinos, agricultores, madres buscadoras, prevén realizar una megamarcha este miércoles 20 de mayo en una de las principales arterias de la Ciudad de México (CDMX).

Debido a que la movilización contempla una concentración de más de 4 mil personas, incluyendo diferentes sectores de 20 estados del país, organizaciones civiles pidieron tomar precauciones y planear rutas alternas ante posibles afectaciones en carreteras que conectan con la capital.

¿Qué carreteras podrían verse afectadas por la megamarcha?

Pese a que no se han confirmado bloqueos totales, autoridades y empresas del sector logístico prevén afectaciones viales y tránsito lento en diversos accesos carreteros hacia la CDMX debido a la presencia de manifestantes.

Entre las vialidades donde podrían registrarse complicaciones se encuentran:



Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Carretera Federal México-Texcoco

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Toluca

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Empresas de transporte y logística recomendaron a operadores y automovilistas tomar precauciones ante posibles retrasos en accesos, salidas y tiempos de traslado.

¿A qué hora inicia la megamarcha de transportistas en CDMX?

La marcha está prevista para iniciar alrededor de las 9:00 de la mañan a de este miércoles sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia.

Líderes de ANTAC señalaron que la marcha no es realizar bloqueos ni cerrar avenidas con unidades pesadas, por lo que los manifestantes avanzarán a pie rumbo al Senado de la República para exigir atención a sus demandas.

Sin embargo, debido al paso de los contingentes, algunas vialidades de la CDMX podrían registrar afectaciones y cierres parciales durante la movilización, entre ellas:

