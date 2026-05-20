¡Operación enjambre en Morelos! Detienen al presidente municipal de Atlatlahucan y al expresidente municipal de Yecapixtla

En una acción coordinada dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, fuerzas federales detuvieron en Morelos a cuatro personas, entre ellas Agustín “N”, actual presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones fueron ejecutadas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), basados en labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las cuatro órdenes de aprehensión fueron otorgadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Autoridades van tras el alcalde de Cuautla, Morelos

El titular de la SSPC detalló que las operaciones continúan desplegadas en la entidad con el objetivo de cumplimentar una orden de aprehensión vigente en contra de Jesús “N”, actual presidente municipal de Cuautla, quien también es requerido por las autoridades federales por la misma investigación.

Las indagatorias por parte de la FGR y el gabinete de seguridad federal siguen su curso para determinar el grado de complicidad de los funcionarios locales con estructuras delictivas dedicadas al cobro de piso y la extorsión en la región oriente de Morelos.

¿Cómo arrestaron a los funcionarios y exfuncionarios de Morelos?

El origen de las capturas se derivó del trabajo de análisis de datos desarrollado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Los reportes de seguimiento permitieron ubicar los domicilios y movimientos de los políticos implicados, facilitando el ingreso seguro de los agentes federales sin necesidad de desatar enfrentamientos armados.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

Qué es la Operación Enjambre

Esta movilización corresponde a una estrategia federal permanente diseñada para desarticular la complicidad entre funcionarios locales y los grupos criminales que extorsionan a comerciantes, transportistas y empresarios.

El plan consiste en recolectar evidencias de corrupción institucional para que las fiscalías puedan intervenir los ayuntamientos y limpiar las corporaciones policiacas o mandos gubernamentales.

Corrupción en México

En la república mexicana es cada vez más común que autoridades estén relacionadas con grupos criminales y, de esta manera, participen en hechos delictivos como lo son las extorsiones.

El pueblo mexicano confía cada vez menos en los políticos que gobiernan, pues quien debería protegernos, es quien está detrás de los delitos.