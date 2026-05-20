¿Vas tarde? El avance de las Líneas en el Metro CDMX este miércoles 20 de mayo EN VIVO
¡Que no se te haga tarde! Te dejamos el reporte oficial del @MetroCDMX con las líneas que avanzan lento hoy miércoles y las que tienen servicio fluido.
Metro CDMX hoy 20 de mayo: Avance de trenes minuto a minuto EN VIVO
Avance constante en siete Líneas
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B.
Comienza el servicio del Metro CDMX
Comienza el servicio del Metro CDMX para este miércoles 20 de mayo. Se espera una temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 13° C.