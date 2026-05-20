Cae “El Chipo": un personaje clave detrás del dinero del CJNG

Nuevamente el Cátel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue atacado en su estructura y fue detenido personaje que jubaba un papel importante en la organización que fundó Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", capo abatido el 22 de febrero de 2026.

Este martes se dio a conocer la detención de un hombre identificado como José Elías "N", alias “El Chipo”, cercano a Audias "N", "El Jardinero", supuesto miembro del CJNG, detenido en Nayarit el 27 de abril de 2026.

El papel de "El Chipo" dentro del CJNG: ¿Quién era?

José Elías "N" fue detenido en Guadalajara, Jalisco, entidad donde el CJNG tiene la mayor presencia en el país.

"El Chipo" es ubicado como presunto operador financiero de "El Jardinero", pero no estaba solo, pues fue aprehendido junto con Jorge Ernesto "N", otro presunto integrante de dicha organización delictiva.

Así fue la captura de "El Chipo" del CJNG

Ambos fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

José Elías "N" y Jorge Ernesto "N" fueron detenidos tras la ejecución de órdenes de cateo en cinco domicilios, ubicados en Jalisco, en los que se aseguraron armas, cartuchos, cargadores y posible droga.

Los agentes federales lograron identificar los cinco inmuebles posiblemente relacionados con actividades ilícitas.

Derivado de las investigaciones, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR y SSPC, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Marina), llegaron a los inmuebles ubicados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, en Guadalajara.

Les aseguraron armas cortas, cartuchos, cargadores, un almacén con alcohol posiblemente adulterado, envoltorios con material sintético y con sustancias ilícitas; además, vehículos, equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y recipientes de almacenamiento, así como maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado.