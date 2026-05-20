VIDEO: ¡Caos en la Roma Norte! Rama gigante cae sobre negocio y provoca desalojo

La tarde de lluvia en la colonia Roma Norte terminó en un susto para decenas de personas luego de que una pesada rama se desprendiera de un árbol y cayera sobre la pérgola de un establecimiento de comida ubicado en la calle Colima, frente al número 183, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Aunque el estruendo alertó a quienes se encontraban en la zona, autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. El incidente ocurrió después de una lluvia moderada que comenzó alrededor de las tres de la tarde y que, en cuestión de minutos, complicó la movilidad en distintos puntos de la Ciudad de México.

VIDEO: Rama cae sobre comercio en la Roma y desalojan a comensales

Tras la caída de la rama, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron rápidamente al sitio para acordonar el área y desalojar tanto a los comensales que permanecían debajo de la estructura dañada como a quienes se encontraban en una pérgola cercana.

La prioridad fue evitar otro colapso, ya que la lluvia continuaba de manera intermitente y el árbol aún representaba un riesgo. Los vulcanos iniciaron maniobras para cortar y retirar la enorme rama que terminó aplastando parte de la estructura metálica del negocio.

Mientras avanzaban los trabajos de emergencia, la circulación vehicular fue cerrada sobre la calle Colima, en el tramo comprendido entre Orizaba y Jalapa, provocando afectaciones para automovilistas y vecinos de la zona.

Acudimos a retirar una rama de aproximadamente 20 m de largo que se desprendió de un árbol en vía pública, en calle Colima, colonia Roma Norte, en @AlcCuauhtemocMx#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/pDpPgwq4si — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 20, 2026

Axtivan alerta amarilla en CDMX por lluvias: Estas son las alcaldías afectadas

Este incidente ocurre en medio de una jornada marcada por fuertes lluvias en varias alcaldías capitalinas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla para nueve demarcaciones debido al pronóstico de precipitaciones intensas, caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Las alcaldías bajo alerta son:



Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Además de las lluvias, autoridades advirtieron sobre actividad eléctrica y vientos cercanos a los 50 kilómetros por hora, condiciones que aumentan el riesgo de caída de árboles, ramas, anuncios y estructuras ligeras.

Granizo y lluvias fuertes complican la tarde en CDMX

De acuerdo con el radar meteorológico más reciente, las lluvias de mayor intensidad y la caída de granizo se concentraron principalmente en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan.

La escena en la Roma Norte volvió a exhibir uno de los problemas recurrentes durante la temporada de lluvias en la capital: árboles debilitados que, con el peso del agua y el viento, pueden convertirse en un peligro inesperado para peatones, automovilistas y negocios.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras frágiles mientras continúan las precipitaciones en la Ciudad de México.