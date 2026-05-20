Dos choques en Coyoacán e Iztacalco dejan daños en calles de CDMX | Mientras Dormía

La noche y madrugada de este miércoles 20 de mayo de 2026 dejaron al menos dos incidentes viales derivados de conducir a exceso de velocidad y las distracciones en las alcaldías Coyoacán e Iztacalco, mientras usted dormía.

Choque en Calzada de Tlalpan: auto se estrella contra poste en Coyoacán

En la colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, un vehículo particular se salió de la vía y chocó contra un poste de energía eléctrica sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Miguel Hidalgo.

Testigos dijeron que el conductor perdió el control al distraerse mientras circulaba por la vialidad, lo que provocó el fuerte impacto y la caída de la estructura.

Automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo y minutos después llegaron paramédicos para valorar a los dos ocupantes del automóvil. Los brigadistas confirmaron que ambos presentaron únicamente golpes menores y no requirieron traslado a un hospital.

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🚗 En Calzada de #Tlalpan, un conductor de aproximadamente 25 años perdió el control y se impactó contra un poste de energía eléctrica.



🚙Mientras tanto, en Iztacalco, un automóvil volcó en el puente de Eje 1 Norte Avenida… pic.twitter.com/ss4kFdwAIo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2026

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la circulación en la vialidad afectada.

Autoridades detuvieron al conductor para presentarlo ante el Ministerio Público y determinar responsabilidades por el choque y la afectación a la infraestructura eléctrica.

¿Qué pasó en Iztacalco? Auto vuelca en puente del Eje 1 Norte

En Iztacalco, un vehículo volcó en el puente del Eje 1 Norte Avenida Xochimilco, en el cruce con Anillo Periférico y Calle 7. Los primeros reportes indican que el conductor circulaba a exceso de velocidad al incorporarse al puente, perdió el control y colisionó contra el muro de contención antes de volcar.

El Heroico Cuerpo de Bomberos llegó al sitio para estabilizar la unidad y retirar el vehículo con equipo especializado, mientras que paramédicos atendieron al conductor en el lugar.

Los servicios de emergencia confirmaron que la persona no sufrió heridas de gravedad y solo presentó golpes menores. Policías resguardaron la zona hasta concluir las maniobras de auxilio y retiro del automóvil.

Previsión vial en CDMX: lluvias provocan pavimento mojado este de mayo

Vale la pena recordar que para este miércoles y mañana 21 de mayo de 2026 hay pronóstico de lluvias en la CDMX, por lo que es importante conducir con precaución, sin usar el teléfono celular y evitar riesgos, debido al pavimento mojado o a las posibles inundaciones por las fuertes precipitaciones.