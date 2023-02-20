ASF detecta faltante millonario en gasto federal 2021

Ciudad de México. La Auditoria Superior de la Federación, ASF, identificó que el mayor faltante de dinero por explicar corresponde a estados y municipios con más de 52 mil 211 millones de pesos.

La Cuenta Pública 2021, fue objeto de 2 mil 050 auditorías de las cuales se desprende que diversas dependencias federales, entidades no sectorizadas, Empresas Productivas del Estado, órganos autónomos, estados y municipios, resultaron con observaciones en su gasto por más de 64 mil 835 millones pesos y solo se lograron recuperar 2 mil 994 millones, por lo que hay más de 61 mil 840 millones de pesos no localizados en el gasto federal.

“Colaboramos con la fiscalía no solo en la presentación de las denuncias sino en todas las etapas posteriores para formular y sostener acusaciones mas solidas con los daños a la hacienda pública federal determinados por este ente. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) presenta las denuncias penales en el momento en que cuenta con los elementos necesario y suficientes para dicho efecto”, puntualizó el titular de la ASF, David Colmenares Paramo durante su participación virtual.

242 denuncias por inconsistencias financieras

En la entrega del tercer y último informe individual de la Cuenta Pública 2021 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el Auditor Superior, David Colmenares Páramo, informó que, de 2018 a la fecha, se han presentado 242 denuncias de hechos por inconsistencias financieras en el gasto destinado desde 2012 a 2020 por un daño millonario.

“Los cuales ascienden a un monto de daños determinados por cerca de 25 mil millones de pesos y más de 203 millones de dólares. En particular en los últimos 6 meses septiembre del 22 a la fecha se han presentado 34 denuncias que involucran mas de 7 mil millones de pesos, precisando que en su mayoría dichas denuncias corresponden a las cuentas públicas de 2016 a la fecha”, agregó ante los diputados.

Detalló que este total de denuncias, 12 están relacionada a la presunta corrupción en Segalmex se relacionadas con la cuenta públicas 2019 y 2020.

Entidades con gastos mayores no comprobados

Según el resultado del órgano de fiscalización al gasto 2021, el 84 por ciento de las auditorías se realizaron a las entidades federativas, quienes reflejan el mayor número de dinero observado.

Los estados con mayor gasto federal no comprobado son:

Michoacán con 13 mil 737 millones de pesos; Durango con 8 mil millones

Coahuila con 3 mil 261 millones y Puebla con 3 mil 244 millones de pesos.

Le siguen también con irregularidades los gobiernos de: Veracruz con 2 mil 897 millones, Nayarit con 2 mil 454 millones y Nuevo León con 2 mil 325 millones.

Ahora comenzará a correr el lazo para que las entidades auditadas subsanen las observaciones a lo recursos del gasto federal destinado en el 2021.

