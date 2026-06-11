Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy jueves 11 de junio

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades federales compartieron sus balances quincenales antes de dar paso a las preguntas de los representantes de los medios. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión. Cabe destacar que este jueves 11 de junio es el Día de la Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 11 de junio de 2026?