Así fue como un hombre descubrió que su esposa intentaba envenenarlo en su taza de café

¿Casualidad o destino? En Estados Unidos un hombre descubrió que su esposa estaba intentando envenenarlo todas las mañanas al tomar su taza de café, ¿cómo lo descifró?

Todo comenzó cuando el sujeto comenzó con ligeras sospechas, preocupación que lo llevó a colocar cámaras de seguridad por todo su hogar.

En la mayoría de los videos se le podía ver oliendo el café que tomaba durante el día: "Todo parecía muy normal, incluso podía verlo completamente espumoso", pero su instinto de supervivencia no paraba ahí, porque después empezó a practicar pruebas de toxicidad al agua.

Hombre descubre que su esposa quería matarlo con una taza de café

"Esta fue la noche que la atrapé", exclamó el hombre señalando directamente a la imagen que deba hacia la cafetera y delataba a la mujer con la que años antes se había jurado amor eterno.

Pese a que para las autoridades las pruebas fueron contundentes, el abogado de su esposa contrargumento, logrando así iniciar un juicio para probar la inocencia de la mujer.

"¿Es la misma tira verdad, es la misma tira? ¿Es la misma jarra de agua, verdad? Porque hay momentos en el video donde ambos, uno o el otro o ambos, están fuera de pantalla", cuestionaba Louis Fidel, abogado defensor de la esposa de la víctima.

La denuncia se ha convertido en una increíble disputa legal en la que la mujer lucha por probar su inocencia, mientras el hombre pide justicia, mientras eso pasa su esposa permanece tras las rejas

El defensor legal de la mujer asegura que en 16 años de trabajo nunca había visto un caso similar que terminara con la acusada tras las rejas: "Es sorprendente ver ese tipo de vídeo, no he visto un caso con eso, con este conjunto de hechos, en mi carrera", exclamó.

¿Por qué la mujer intentaba matar a su esposo?

La mujer, identificada como Melody Feliciano Johnson, esposa de la víctima ha sido acusada de violencia doméstica, intento de homicidio en primer grado, asalto agravado e intento de envenenamiento.

Su esposo asegura que su objetivo era quedarse con los beneficios económicos que le traería su muerte; sin embargo, su esposa lo acusa de haberlo agredido sexualmente en varias ocasiones.

Por lo pronto será un juez quien decida qué de toda esa información cuenta como prueba en el juicio, pues el matrimonio se verá las caras en la corte el próximo mes de noviembre. En tanto, la acusada llevará el proceso en una prisión de Arizona.