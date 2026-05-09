Reconstruyendo la ruta del hantavirus que llegó al MV Hondius

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha puesto bajo la lupa no solo los protocolos de salud internacionales, sino también la delicada frontera entre el turismo y la fauna silvestre. Mientras el buque se aproxima a España, las autoridades argentinas intentan resolver una incógnita clave: ¿en qué punto de una ruta de miles de kilómetros saltó el virus a los humanos?

Con 101 casos confirmados en lo que va de la temporada y una tasa de letalidad que subió diez puntos porcentuales, Argentina enfrenta su peor escenario desde 2018.

La ruta del contagio: Un viaje por el Cono Sur

La reconstrucción del itinerario de la pareja neerlandesa fallecida es la pieza central del rompecabezas. Según el Ministerio de Salud de Argentina, su recorrido no fue lineal, lo que multiplica los puntos potenciales de exposición:

La pareja realizó múltiples ingresos y egresos entre Argentina y Chile, además de una visita a Uruguay, antes de llegar a Tierra del Fuego.

Se ha confirmado su paso por las provincias de Misiones (Noreste) y Neuquén (Patagonia), ambas consideradas regiones históricamente endémicas donde el virus circula de forma natural en las poblaciones de roedores.

En Ushuaia, los registros indican que solo estuvieron del 29 de marzo al 1 de abril. Para los epidemiólogos locales, el periodo de incubación sugiere que el contacto con el virus ocurrió antes de su llegada al puerto de Tierra del Fuego.

Aunque sus síntomas pueden ser graves, el riesgo de una pandemia es bajo. La clave está en la higiene y evitar el contacto con fauna silvestre.



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¿Cómo llega el virus al humano? El puente del turismo

El hantavirus no "busca" a las personas; son las actividades humanas las que invaden el nicho del portador: el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus).

Expertos como el Dr. Roberto Debbag señalan que el turismo de naturaleza en áreas que no han sido debidamente desbrozadas o ventiladas es la principal vía de transmisión. El virus se contrae generalmente por:

Inhalación: Al respirar aire contaminado por saliva, orina o heces de roedores infectados (común en senderos con maleza alta o cabañas cerradas). Contacto directo: Al tocar suelo o materiales contaminados y luego llevarse las manos a la nariz o boca.

La paradoja del MV Hondius es que, una vez a bordo, el entorno cerrado del crucero facilitó el segundo tipo de transmisión: el contacto estrecho y prolongado entre personas, una característica única de la cepa Andes que la OMS mantiene bajo estricta vigilancia.

Esto no será una nueva pandemia

La transmisión humana de la cepa Andes sigue siendo limitada a contactos extremadamente estrechos.

Sin embargo, los roedores se están adaptando mejor a los cambios de temperatura que los humanos. El hantavirus es el recordatorio de que, a medida que el clima cambia, también lo hacen las fronteras de las enfermedades que creíamos tener bajo control.