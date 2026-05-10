¿Estaba perdida? Niña de 2 años sube sola a autobús en Turquía; esto pasó (VIDEO)

Cuidar a los pequeños es muy importante y no hay que perderlos de vista, porque si no puede suceder lo que pasó en Turquía, donde una niña de apenas 2 años de edad subió a un autobús de transporte público sola y hasta que el conductor la detuvo es que estuvo a salvo. El hecho quedó grabado en video.

¿Cómo subió una niña de dos años sola a un autobús en Turquía?

El incidente sucedió el jueves 7 de mayo de 2026, en el distrito Alapli, provincia de Zonguldak, después de que el conductor, de nombre Gunduz Cimen, bajó brevemente de la unidad para comprar pan en una estación.

Mientras el conductor había bajado de la unidad, la niña subió al autobús por la puerta delantera, en tanto su familia estaba en el interior de una tienda de teléfonos ubicada en los alrededores.

🚌2 yaşındaki çocuk tek başına otobüse bindi: Ağlayınca fark edildi



Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, ailesi telefoncuda bulunduğu sırada kapısı açık duran halk otobüsüne tek başına bindi.



📍 Otobüs şoförü Gündüz Çimen, yolculuk sırasında arka koltuktan… pic.twitter.com/trkJjnbIh1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 8, 2026

El descuido del conductor y la reacción de la familia en el distrito Alapli

El conductor volvió a la unidad y no notó a la niña, hasta que oyó algunos bque provenían de la parte trasera del autobús y fue cuando encontró a la niña sentada en un asiento posterior.

Al llegar a la terminal, empleados llamaron a la policía y, después de unos instantes, lograron reunir a la pequeña con su familia de nuevo. Una cámara de seguridad en el interior del autobús logró grabar en video el instante en el que la niña subió a la unidad y cómo el chofer la recoge para ponerla a un lado de él.

Peligros y riesgos legales de dejar a los niños sin supervisión en la calle

Mantener cerca a los niños es relevante, porque pueden enfrentar peligros como el tránsito vial, ya que los menores de 10 años de edad no cuentan con la capacidad cognitiva ni de movilidad como para calcular la velocidad de los autos y cruzar las calles de forma segura.

Además, al estar solos, los vuelve vulnerables a accidentes, robos, secuestros y abusos. Tampoco pueden tener la madurez necesaria para poder responder ante situaciones de emergencia u otra clase de peligros que se presenten en las calles.

Incluso, los padres corren un riesgo, ya que pueden enfrentar riesgos legales al dejar desatendido a un menor en exteriores.

