Misión de paz en Roma: Marco Rubio busca sanar la ruptura de Trump con el Papa León XIV y Giorgia Meloni

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha finalizado una gira de dos días en Roma con un mensaje de "tregua". Su misión: reparar las profundas grietas abiertas por el presidente Donald Trump en la relación con dos de los líderes más influyentes de Europa: el Papa León XIV y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Tras semanas de insultos cruzados y tensiones por la guerra en Irán, Rubio calificó sus encuentros como "cordiales" y "positivos", intentando suavizar la imagen de una administración estadounidense que ha amenazado incluso con retirar tropas de suelo europeo.

Ho ricevuto oggi con piacere il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni… pic.twitter.com/FgrT8C36cd — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 8, 2026

¿Por qué se pelearon?

El conflicto no es menor y tiene dos frentes explosivos:

La guerra en Irán: Meloni, quien antes era una aliada cercana de Trump, se distanció de Washington al negarse a participar en los ataques contra Irán, una guerra profundamente impopular en Italia debido al aumento de los precios de la energía.

El choque con el Vaticano: Trump lanzó duros ataques contra el Papa León XIV

Met with @Pontifex to underscore our shared commitment to promoting peace and human dignity. pic.twitter.com/BIZ9SfW5nY — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2026

Los puntos clave de la "tregua" de Rubio

Aunque Rubio utilizó un tono diplomático, dejó claro que las diferencias persisten:

Rubio lanzó un reto a Italia y al resto de Europa: "Irán afirma que tiene derecho a controlar una vía marítima internacional. ¿Qué va a hacer el mundo al respecto?". Estados Unidos presiona para que Europa ayude militarmente a reabrir este paso clave para el petróleo mundial.

El Secretario de Estado confirmó que el gobierno de Trump está reconsiderando el despliegue de tropas en Europa. Nombró específicamente a España, criticando que el gobierno español negó el uso de sus bases para los ataques contra Irán.

La primera ministra italiana describió la charla como "franca", subrayando que, aunque son aliados, Italia defenderá sus propios intereses nacionales y no desea verse arrastrada a una guerra abierta.

Uso diplomático de las raíces italianas de Rubio

Para suavizar el ambiente, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, entregó a Rubio un árbol genealógico que rastrea sus raíces italianas. Este gesto simbólico busca recordar el "vínculo indisoluble" entre ambos países, a pesar de las amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos agrícolas italianos.

La visita de Rubio ha logrado bajar la temperatura en Roma, pero la estabilidad es frágil. Mientras el Papa León XIV mantiene su postura crítica frente a la guerra y Meloni lidia con una opinión pública interna que rechaza la intervención militar, la pelota queda en la cancha de la Casa Blanca. Rubio ha hecho el trabajo de "limpieza", pero como él mismo admitió ante la prensa: "El presidente siempre hablará libremente sobre lo que siente".