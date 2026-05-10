Temblor en Chile hoy 9 de mayo: fuerte sismo se percibe en el centro-sur y no hay alerta de tsunami

La noche de este sábado 9 de mayo de 2026, un sismo de magnitud 5.5 sacudió la zona sur de Chile a las 22:34 horas. De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 41 kilómetros al Oeste de Angol, desencadenando una serie de réplicas y actividad sísmica en distintos puntos del territorio nacional durante las horas posteriores.

Temblor de 5.5 en Chile hoy 9 de mayo

Un sismo de mediana intensidad sacudió la noche de este sábado 9 de mayo en la zona sur de Chile. De acuerdo con los datos oficiales de la plataforma de monitoreo, el movimiento telúrico ocurrió a las 22:34:05 horas y alcanzó una magnitud de 5.5.

REVISADO ⚠️ | Un sismo de magnitud 5.5 (Mww) ocurrió a las 22:34:05 horas de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a 41 km al oeste de Angol (región de La Araucanía), con una profundidad de 42 kilómetros (Fuente: #CSN).



• Mecanismo focal: Sismo tipo interplaca, de fallamiento inverso.… pic.twitter.com/w0xO79BGFY — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) May 10, 2026

El epicentro del evento principal se localizó a 41 kilómetros al Oeste de Angol, con una profundidad focal de 42 kilómetros.

Réplicas y actividad sísmica tras sismo

Exactamente media hora después del sismo principal, se registró una réplica en la misma zona, a 41 kilómetros al Oeste de Angol, esta vez con una magnitud de 3.5 y a una profundidad de 38 kilómetros.

Asimismo, la red sismológica detectó actividad en otros puntos del país durante el mismo periodo de tiempo:



Sismo de magnitud 2.6 a 27 km al Sureste de Calama (124 km de profundidad)

a 27 km al Sureste de Calama (124 km de profundidad) Sismo de magnitud 3.1 a 56 km al Suroeste de Socaire (119 km de profundidad)

a 56 km al Suroeste de Socaire (119 km de profundidad) Sismo de magnitud 3.4 a 97 km al Noreste de Socaire (235 km de profundidad)

REVISADO ⚠️ | Un sismo de magnitud 5.5 (Mww) ocurrió a las 22:34:05 horas de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a 41 km al oeste de Angol (región de La Araucanía), con una profundidad de 42 kilómetros (Fuente: #CSN).



• Mecanismo focal: Sismo tipo interplaca, de fallamiento inverso.… pic.twitter.com/w0xO79BGFY — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) May 10, 2026

¿Por qué tiembla tanto en Chile?

La alta sismicidad que caracteriza a Chile se debe a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica del planeta.

De acuerdo con datos del Centro Sismológico Nacional (CSN) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el territorio chileno se asienta sobre el límite de colisión entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana.

Este fenómeno, conocido como subducción, provoca que la placa oceánica se introduzca bajo la continental a una velocidad promedio de 6.5 centímetros por año, acumulando una inmensa fricción que se libera periódicamente en forma de temblores y terremotos de diversa magnitud.