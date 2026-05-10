Paciente cero del hantavirus: así es el perfil detrás del brote

El caso del paciente cero del hantavirus ha generado preocupación entre autoridades sanitarias y especialistas, luego de que se confirmara el primer contagio relacionado con el brote.

Aunque las investigaciones continúan, el perfil de esta persona podría ser clave para entender cómo inició la propagación del virus, cuáles fueron los factores de riesgo y qué medidas podrían ayudar a evitar nuevos casos.

¿Quién fue el paciente cero de hantavirus en el crucero MV Hondius?

Un hombre de 70 años, fue identificado como el denominado paciente cero del brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius. El hombre y su esposa de 69 años, eran una pareja de ornitólogos originaria de Haulerwijk, en Frisia.

Ambos realizaban el tramo final de un viaje de cinco meses por Sudamérica para observar aves y habían iniciado el regreso en el crucero.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Sudáfrica, el hombre enfermó repentinamente el 6 de abril mientras se encontraba a bordo del barco.

Presentó síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea. Días después, el 11 de abril, desarrolló dificultad respiratoria y murió ese mismo día.

No se realizaron pruebas microbiológicas para determinar la causa de la enfermedad y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena el 24 de abril.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se cree él fue el primer pasajero en desarrollar síntomas relacionados con el brote de hantavirus. Mientras tanto, el puerto de Granadilla, en Tenerife, España, se prepara para recibir al MV Hondius.

¿Qué se sabe del brote de hantavirus?

Hasta el momento, 147 personas de 23 nacionalidades permanecen a bordo del crucero, entre ellas 87 pasajeros y 60 miembros de la tripulación.

La OMS mantiene bajo vigilancia un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, donde ya se confirmaron varios casos y al menos tres personas han muerto desde abril.

Las investigaciones se centran en determinar cómo ocurrió el contagio y si hubo transmisión de persona a persona a bordo, algo inusual pero posible con el hantavirus andino. ¿Qué es lo que se sabe del brote?

