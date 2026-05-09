El Reino Unido envía un destructor de élite al Estrecho de Ormuz para proteger el suministro mundial de petróleo

El Reino Unido ha decidido mover ficha en el conflicto de Irán. El Ministerio de Defensa (MoD) anunció este sábado el envío del HMS Dragon, uno de sus destructores de élite Tipo 45, hacia el Estrecho de Ormuz. El objetivo es claro: liderar una misión "estrictamente defensiva" para garantizar la seguridad de los buques comerciales en la zona más caliente del planeta.

Esta movilización ocurre mientras el Estrecho —por donde transita el 20% del petróleo y gas mundial— sigue bajo control iraní en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel de febrero pasado. El bloqueo ha disparado los precios de la energía y mantiene a la economía global en vilo.

Esto ocurre a menos de una semana del inicio y la suspensión de la operación "Proyecto Libertad" de EU para reabrir el Estrecho de Ormuz.

#IMPORTANTE | El presidente de EU, Donald Trump, informa que la operación "Proyecto Libertad" en el Estrecho de Ormuz se suspenderá temporalmente.



Esto para determinar si el acuerdo con Irán puede finalizarse y firmarse.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/TKJtnE3SV0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

¿Qué es el HMS Dragon y por qué su envío es importante?

El HMS Dragon es uno de los seis destructores más sofisticados de la Marina Real Británica, diseñado específicamente para la guerra antiaérea y antimisiles.

Recientemente protegía las bases británicas en Chipre tras el ataque con drones iraníes a RAF Akrotiri en marzo.

Actuará como un escudo avanzado. Londres busca "preposicionar" su fuerza para poder intervenir de inmediato en cuanto se logre un cese al fuego definitivo, algo que el primer ministro Sir Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron están negociando intensamente.

El eje Londres-París: Una misión independiente

A diferencia de otras intervenciones, esta misión se vende como "independiente". Starmer ha sido enfático en que el Reino Unido no será arrastrado al bloqueo total de puertos iraníes que sostiene Estados Unidos. En su lugar, apuesta por una coalición de 51 países que buscan una "solución de tránsito seguro" que no dependa directamente de la estrategia de Washington.

El envío del HMS Dragon sigue la estela del portaaviones francés Charles de Gaulle, que cruzó el Canal de Suez hace apenas unos días, consolidando una presencia europea masiva en la región.

Tuvo fallos técnicos

El despliegue no está exento de polémica. El HMS Dragon tuvo que ser atracado poco después de llegar a Chipre debido a un "problema técnico menor", lo que generó duras críticas al gobierno por la supuesta lentitud en su respuesta al conflicto. Con este nuevo movimiento, el Ministerio de Defensa busca acallar las dudas sobre la capacidad operativa de la flota británica.

Mientras el cese al fuego entre EU e Irán pende de un hilo y las acusaciones de ataques en el estrecho continúan, el "Dragón" se sitúa en la entrada del Golfo Pérsico, listo para demostrar que, aunque Londres no busque la guerra, está preparado para defender la arteria económica del mundo.