En 3 días, Indonesia detuvo a más de 500 extranjeros por esta razón

La policía de Indonesia informó de dos operativos contra operaciones ilegales de apuestas en línea que han dejado más de 500 personas extranjeras detenidas.

Redada masiva en Indonesia: más de 500 extranjeros detenidos por apuestas ilegales

El sábado 9 de mayo de 2026, las autoridades detuvieron a 321 extranjeros en una oficina en Yakarta Central, entre ellas 228 personas de Vietnam, 57 de China, 13 de Myanmar, 11 de Laos, cinco de Tailandia y tres de Camboya, de acuerdo con lo reportado por Wira Satya Triputra, director de la unidad de investigación criminal de la policía de Indonesia.

Añadió que la mayoría de los extranjeros estaban conscientes de que viajaron a Indonesia para realizar operaciones de apuestas en línea y que sus objetivos eran clientes en el extranjero.

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“Sabemos que la región de Indochina, en particular Myanmar, Camboya, Laos y Vietnam, ha sido la base de reclutamiento para estas actividades delictivas en línea dirigidas a víctimas transnacionales, es decir, extranjeros. Tras la represión, estas actividades se han trasladado a Indonesia, algo que ya habíamos previsto”, declaró Untung Widyatmoko, secretario de la Oficina Central de Interpol en Indonesia.

Este no es el primer operativo de este tipo. Apenas el viernes 8 de mayo, las autoridades de migración indonesias arrestaron a 210 extranjeros que estaban involucrados en fraudes de inversiones desde la isla de Batam, ubicada a 20 kilómetros de Singapur.

Claves para identificar y evitar estafas en apuestas online

De acuerdo con expertos, el mercado de apuestas en línea alcanzó un valor de 84 mil millones de dólares alrededor del mundo tan sólo en el año 2023 y hay estimaciones para que en 2030 esa cifra se triplique, lo que resulta atractivo no sólo para los apostadores, sino para los cibercriminales.

Una de las principales formas de estafa es el phishing, donde los criminales se hacen pasar por un sitio legítimo, en este caso, de apuestas, con el fin de que las víctimas entreguen sus datos personales o de acceso a su cuenta.

Phishing y casinos falsos: las tácticas más comunes de los ciberdelincuentes

Otro tipo de fraude es por medio de casinos ilegales que prometen grandes bonos de bienvenida y ganancias atractivas, que se anuncian en correos electrónicos o mensajes de spam, pero sus condiciones en letra pequeña suelen impedir cobrar las supuestas ganancias, señala la firma especializada en seguridad ESET.

Entre las recomendaciones para evitar caer en esta clase de fraudes están: