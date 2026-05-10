Abrazados, encuentran los cuerpos de dos personas tras erupción de volcán en Indonesia

Dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas murieron tras la erupción del volcán Dukono en la isla Halmahera, en Indonesia.

Las autoridades realizaron intensas labores de rescate desde el viernes 8 de mayo, pero confirmaron el hallazgo de los cadáveres, los cuales estaban abrazados, el domingo 10 de mayo de 2026, entre escombros y rocas alrededor del anillo del cráter, aseguró Iwan Ramdani, líder de la agencia de rescate local.

Labores de rescate y hallazgo de cuerpos en la isla Halmahera

Al menos 150 elementos de rescate fueron desplegados a la zona, con dos drones térmicos con el fin de ayudar en las labores de rescate la mañana de este domingo 10 de mayo. El personal se enfocó en la búsqueda en 150 metros alrededor del cráter.

El monte Dukono, en la provincia de Maluku del Norte, está cerca del océano Pacífico y comenzó a hacer erupción el viernes 8 de mayo de 2026, con exhalación de ceniza que llegó a una altura de 10 kilómetros. Después de ese día, continuó haciendo erupción, pero a menor escala.

Estado actual y nivel de alerta del monte Dukono en Indonesia

La recuperación de cuerpos representó una difícil operación debido a las condiciones extremas del terreno y la lluvia. Un hospital de la zona realizará la autopsia respectiva a los cadáveres, señaló Ramdani.

La agencia de vulcanología de Indonesia informó de al menos cuatro erupciones hasta el domingo, una de las cuales lanzó ceniza a 1.3 km de altura. La agencia mantiene el tercer nivel de alerta más alto para el monte Dukono y prohibió cualquier actividad en un radio de 4 kilómetros del cráter.

Riesgos de acercarse al cráter de un volcán activo

Acercarse a un volcán activo es una acción sumamente riesgosa, ya que incluso puede haber flujos de lodo aunque no haya erupciones, así como caída de tefra, que es como se conoce al material volcánico compuesto por ceniza, piedra pómez y bloques incandescentes al momento de una explosión.

También pueden caer fragmentos de material mayor a 64 milímetros y que pueden tener diámetros incluso de algunos metros, explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

