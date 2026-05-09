¿Quién mató al presidente de Haití en 2021? Declaran culpables en Miami a los autores del magnicidio

El asesinato de un presidente suele ser el inicio de una tragedia nacional, y en el caso de Haití, fue el empujón final hacia el abismo. Este viernes, tras cinco años de incertidumbre, un jurado federal en Miami declaró culpables a cuatro hombres residentes de Florida por organizar el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.

El veredicto cierra un capítulo clave en un juicio de ocho semanas que parece sacado de una novela de espionaje, donde se mezclaron exinformantes del FBI, mercenarios colombianos y ambiciones millonarias de poder.

Quatre accusés reconnus coupables de complot visant à assassiner le président haïtien Jovenel Moïse



« Ces accusés ont conspiré pour remplacer et finalement assassiner le président haïtien Jovenel Moïse », a déclaré John A. Eisenberg, procureur général adjoint chargé de la… https://t.co/13btwX6xLB — U.S. Embassy Haiti (@USEmbassyHaiti) May 9, 2026

¿Cómo fue el asesinato del presidente Moïse?

Para quienes no conocen el caso, el magnicidio de Moïse no fue un golpe de Estado tradicional, sino una operación privada financiada y planificada desde suelo estadounidense. Aquí te explicamos los puntos fundamentales:

Los acusados operaban a través de una pequeña empresa de seguridad en Miami llamada Counter Terrorism Unit Federal Academy (CTU). Su objetivo era derrocar a Moïse para instalar a un "presidente títere" que les garantizara contratos públicos multimillonarios para reconstruir el país.

Contrataron a más de dos docenas de exmilitares colombianos. Según la fiscalía, el grupo irrumpió en la residencia presidencial en Puerto Príncipe la madrugada del 7 de julio de 2021 y acribilló a Moïse en su dormitorio.

Los acusados afirmaron hasta el final que ellos solo querían "arrestar" al presidente bajo una orden judicial y que, cuando llegaron, Moïse ya estaba muerto. El jurado no les creyó.

¿Quiénes son los culpables?

Los cuatro hombres enfrentan ahora penas de cadena perpetua:

Antonio Intriago (venezolano-estadounidense) y Arcángel Pretel (colombiano): Los dueños de la empresa de seguridad que reclutó a los mercenarios. Pretel, curiosamente, había sido informante del FBI en el pasado. Walter Veintemilla (ecuatoriano-estadounidense): Un prestamista hipotecario señalado como el "hombre del dinero" que financió el despliegue militar. James Solages (haitiano-estadounidense): Exempleado de mantenimiento en Florida que sirvió como enlace y traductor en Haití.

Haití: un país en ruinas, el legado del asesinato

La muerte de Moïse fue el "botón de pánico" que desató el caos actual en Haití. Desde su asesinato, el país ha caído en una espiral de terror:

Sin un líder electo, las bandas armadas y pandillas controlan hoy casi toda la capital.

La inseguridad es tan extrema que ha sido imposible celebrar elecciones para elegir a un sucesor, por lo que no hay democracia.

Más de un millón de personas han huido de sus hogares por la crisis humanitaria y la brutalidad en las calles es la norma diaria.

El documental #4milKM de @_NinaAndrade te lleva a la dura frontera entre Haití y República Dominicana, donde la pobreza y el abandono definen la vida de miles.



Esta producción muestra cómo la vida de los trabajadores en el campo y las comunidades marginales se desmorona ante la… pic.twitter.com/Fes2jZ5xTm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2025

Las preguntas que el juicio no respondió

A pesar del veredicto, el misterio no se ha despejado del todo. Debido a que el caso involucraba a informantes del gobierno de EU, muchas pruebas se mantuvieron bajo secreto de seguridad nacional.

Además, los abogados defensores presentaron dudas sobre la evidencia física: un médico forense declaró que dos balas halladas en el cuerpo del presidente no coincidían con sus heridas, sugiriendo que alguien más pudo haber disparado antes o después del asalto de los colombianos.

El juicio de los "ejecutores" terminó, pero la respuesta a la pregunta de quién dio la orden final y quién es el verdadero autor intelectual sigue siendo el secreto mejor guardado del Caribe.

