Desembarcan pasajeros del crucero afectado por hantavirus en Tenerife, España
El crucero MV Hondius llegó hoy a Tenerife, España, donde varios pasajeros han desembarcado, aseguró la Organización Mundial de la Salud.
Hoy domingo 10 de mayo de 2026, los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han desembarcado en Tenerife, España. El navío partió en abril desde Argentina y tres personas que viajaban a bordo murieron por este patógeno típicamente contagioso por exposición a orina o heces de ratas infectadas.
Desembarcan pasajeros del crucero afectado por hantavirus en Tenerife, España
Trasladan a turistas españoles a Madrid
Un avión con 14 pasajeros españoles que viajaban a bordo del crucero afectado por el brote de hantavirus aterrizó en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, al este de Madrid, informó el Ministerio de Defensa de España.
Los pasajeros, quienes salieron más temprano desde Tenerife, en las Islas Canarias, a bordo de un vuelo especialmente habilitado, serán trasladados directamente al hospital militar Gómez Ulla, ubicado en la capital española. Las autoridades refirieron que habrá más vuelos como este durante el día.
Desembarcan 46 personas del crucero MV Hondius
Hasta ahora, 46 personas desembarcaron del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, informó Diana Rojas Álvarez, responsable de operaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Durante una conferencia de prensa hoy domingo, la funcionaria explicó que el proceso de desembarque continuará hasta el atardecer y se reanudará la mañana del lunes. De acuerdo con la OMS, entre los pasajeros evacuados hasta ahora hay viajeros originarios de España, Francia, Canadá y Países Bajos.
Álvarez detalló que se espera que el resto de los pasajeros pueda descender del barco antes de la noche del lunes. El crucero llegó a Tenerife con un total de 146 pasajeros y tripulantes a bordo.