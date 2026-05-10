Desembarcan pasajeros del crucero afectado por hantavirus en Tenerife, España

Hasta ahora, 46 personas desembarcaron del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, informó Diana Rojas Álvarez, responsable de operaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante una conferencia de prensa hoy domingo, la funcionaria explicó que el proceso de desembarque continuará hasta el atardecer y se reanudará la mañana del lunes. De acuerdo con la OMS, entre los pasajeros evacuados hasta ahora hay viajeros originarios de España, Francia, Canadá y Países Bajos.

Álvarez detalló que se espera que el resto de los pasajeros pueda descender del barco antes de la noche del lunes. El crucero llegó a Tenerife con un total de 146 pasajeros y tripulantes a bordo.

